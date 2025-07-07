ممدوح عباس: لست مسؤولا عن تعاقدات الزمالك

نفى ممدوح عباس رئيس نادي الزمالك السابق، مسؤوليته بشأن التعاقدات الجديدة لنادي الزمالك.

وكتب ممدوح عباس عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "إكس": أنا لست مسؤولا على الإطلاق بشأن أي تعاقدات جديدة لنادي الزمالك".

وتابع ممدوح عباس : "قد أسهم فيها وهذا بالتأكيد ولكنني لست صاحب قرار.. وهذا للعلم".

وكشف مصدر داخل نادي الزمالك عن كواليس جلسة جمعت جون إدوارد، المدير الرياضي للنادي، مع حسام عبد المجيد، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، في ظل الجدل المثار حول مستقبل اللاعب مؤخرًا.

وأكد المصدر لـ "صدى البلد" أن جون إدوارد طلب من اللاعب حسم موقفه بشكل نهائي بشأن تمديد عقده مع الزمالك، قبل انطلاق الموسم الجديد، موجهًا له رسالة واضحة: "إما التجديد أو الرحيل"، رغم أن عقده الحالي يمتد حتى صيف 2027.

وجاء هذا التحرك من إدارة الزمالك بعد تقارير أشارت إلى رغبة عدد من الأندية في التعاقد مع اللاعب، إلى جانب تخوف الإدارة من تكرار سيناريو الانتقال المفاجئ إلى الأهلي.

ويترقب حسام عبد المجيد عدة عروض احترافية من أندية خارجية، بينما اشترط الزمالك أن يكون العرض المالي قويًا ومناسبًا من أجل فتح باب الرحيل، حال رفض اللاعب تمديد عقده.