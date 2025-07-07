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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

ميدو يشيد بإدارة الزمالك الجديدة: "اللي بيحصل عظمة.. وأنا راجع مشجع بس"

ميدو
ميدو
حمزة شعيب

 

أبدى أحمد حسام "ميدو"، نجم الزمالك السابق، إعجابه الكبير بالتغيرات الجذرية التي يشهدها الفريق الأول لكرة القدم بالنادي خلال الفترة الحالية، مؤكدًا أن الأجواء داخل القلعة البيضاء باتت أكثر انضباطًا وتنظيمًا من أي وقت مضى.

وفي منشور له عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، عبّر ميدو عن تفاؤله بمستقبل الفريق، مشيرًا إلى أن الإدارة بدأت تتبع نهجًا أكثر احترافية وانغلاقًا على الفريق، وهو ما طالما حلم به.

وقال:"اللي بيحصل في الزمالك دلوقتي عظمة، وطول عمري بحلم إن فريق الكورة يتقفل عليه، ويبقى معسكر الزمالك كأنه ثكنة عسكرية.. أنا متفائل إن الفريق على الطريق الصح."

 انضباط داخل الفريق.. ونهاية زمن "الورث"

وتابع ميدو، موجهًا انتقادات غير مباشرة لظواهر سلبية عانى منها الفريق لسنوات، أبرزها تسريب الأخبار والتدخلات غير الفنية في شؤون الكرة، حيث قال:
"بقالنا سنين بنعاني من تسريبات ومن ناس شايفة الزمالك ورث شرعي ليهم، حتى لو ماعندهمش أي مؤهلات!"

وشدد على أن الأجواء الحالية تختلف تمامًا، وتحمل مؤشرات إيجابية تدعو للتفاؤل بموسم قوي للفريق الأبيض.

ميدو يعلن العودة كمشجع

في لفتة صريحة، أوضح ميدو أنه لا يتواصل حاليًا مع أي من مسؤولي النادي، وأنه اتخذ قرارًا بالابتعاد تمامًا عن المشهد الإداري والإعلامي داخل الزمالك، مضيفًا:"أنا ما لياش مصلحة مع حد في النادي، لا بتكلم مع حد ولا برد على حد.. قررت أرجع مشجع بس، أروح الماتشات من المدرج، من غير أي علاقة بالإدارة."

 

واختتم ميدو حديثه برسالة دعم وتفاؤل لجماهير الزمالك، مؤكدًا ثقته في أن النظام الجديد داخل النادي سيعيد الفريق إلى مكانه الطبيعي كمنافس على البطولات، قائلاً:
"أنا مبسوط كزمالكاوي، وواثق إن الزمالك هيكون قوي الموسم ده بنظامه الاحترافي اللي ابتدى يظهر."

تصريحات ميدو تعكس إشادة واضحة بالتحول الذي تشهده منظومة الكرة في الزمالك، وتفتح بابًا من الأمل لجماهير الأبيض الباحثة عن الاستقرار الفني والإداري بعد سنوات من التحديات.

ميدو الزمالك نادي الزمالك

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