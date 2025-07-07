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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بفرمان إنزاجي.. الهلال السعودي يحسم صفقة عالمية

سيموني إنزاجي
سيموني إنزاجي

أكد فابريزو رومانو الصحفي بشبكة سكاي سبورتس، توصل نادي الهلال السعودي إلى اتفاق مع ميلان الإيطالي لضم الظهير الأيسر ثيو هيرنانديز.

وكتب رومانو عبر حسابه على منصة “إكس”: “الهلال يتوصل إلى اتفاق للتعاقد مع ثيو هيرنانديز كظهير أيسر قادماً من ميلان”.
وأضاف: “الاتفاق يتم حالياً بعد التوصل لاتفاق شفهي قبل عدة أسابيع، وسيحصل ميلان على رسوم انتقال قدرها 25 مليون يورو مقابل ثيو.”.
وختم: “ظهير أيسر جديد لمدرب الهلال سيموني إنزاجي، قادم قريبًا”.

إنزاجي يغربل أجانب الهلال 

في سياق آخر، ذكرت صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية، أن الهلال بات قريبا من فسخ التعاقد مالكوم بعد فترة لم تخلُ من التوتر داخل وخارج الملعب، حيث دخل اللاعب في شجار مع عدد من جماهير الفريق بعد مباراة فلومينينسي الأخيرة بكأس العالم للأندية.

وأضافت الصحيفة، أن مدرب الفريق سيموني إنزاجي أبلغ إدارة النادي بضرورة إجراء تعديلات على قائمة اللاعبين الأجانب، إذ طلب رحيل الرباعي ألكسندر ميتروفيتش، ورينان لودي، وكايو، إضافة إلى مالكوم.

وتابعت أن إدارة الهلال تستهدف تدعيم الفريق بأسماء أجنبية تتماشى مع أفكار إنزاجي الذي يرغب في بناء منظومة فنية أكثر صلابة مع انطلاقة الموسم الجديد.

ميلان ثيو هيرنانديز إنزاجي مالكوم الهلال السعودي

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