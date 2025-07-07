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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مجدي أفشة ينشر صورا من عطلته الصيفية.. شاهد

افشه
افشه
باسنتي ناجي

شارك نجم الزمالك محمد مجدي أفشة صورة جديدة له عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام خلال خاصية الأستوري.

وظهر أفشة في الصورة من علي البحر أثناء عطلتة الصيفيه.

وحسمت إدارة الكرة بالأهلي موقف العديد من الملفات التي تخص الفريق الأول لكرة القدم، عقب اجتماعين لمحمود الخطيب، رئيس النادي، مع الإسباني خوسيه ريبيرو، المدير الفني للفريق الأول، والذي لا يزال يتواجد بالقاهرة للترتيب لمعسكر الموسم الجديد.

وقال محمد يوسف، المدير الرياضي، إنه تم الاتفاق على تفاصيل المعسكر الذي سيعقد في إسبانيا بدءاً من منتصف الشهر الجاري وعدد المباريات الودية به.

وأضاف أنه تم رفض جميع العروض التي تلقاها النادي للتخلي عن الفلسطيني وسام أبو علي، مهاجم الفريق، في ظل الرؤية الفنية، وبالتالي فإن اللاعب سيبقى مع الفريق.

وأوضح أن النادي تلقى اتصالا من النجم الساحلي حول استعادة لاعبهم السابق محمد الضاوي كريستو، وهناك اتجاه للموافقة على ذلك، ويتبقى فقط بعض الرتوش الأخيرة لرحيله عن القلعة الحمراء.

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