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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

مصر وجنوب السودان تؤكدان تعزيز التعاون الثنائي ودعم الاستقرار الإقليمي

وزير الخارجية خلال اتصال مع نظيره الجنوب سوداني
وزير الخارجية خلال اتصال مع نظيره الجنوب سوداني
علي صالح

تلقى د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة اتصالاً هاتفياً يوم الإثنين    من "مونداي سيمايا كومبا" وزير خارجية جنوب السودان، حيث تناول الاتصال مجمل العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

أكد الوزير عبد العاطي على اهتمام مصر البالغ بأمن واستقرار جنوب السودان، متناولا العلاقات الثنائية بين البلدين، والتطلع لترسيخ أطر التعاون بينهما في إطار المصالح المشتركة للبلدين.

وحرص الوزير عبد العاطي على التأكيد أن مصر وجنوب السودان تربطهما العديد من المصالح المشتركة فى المجالات المختلفة تتطلب تفعيل التنسيق الثنائي، مشيرا الى زيادة الاستثمارات المصرية في جنوب السودان خلال العقد الماضي في مجالات عديدة مثل التعليم، والزراعة، والري، والصحة.

 

وأعرب وزير الخارجية عن التطلع لعبور الأشقاء في جنوب السودان بسلام للمرحلة الانتقالية صوب دولة مستقرة أمنياً وسياسياً واقتصادياً، داعيا كافة الأطراف في جنوب السودان لدعم العملية الانتقالية في جنوب السودان، والعمل على تقريب وجهات النظر، وإعلاء المصلحة الوطنية، إلى جانب تعزيز الاستفادة من الدعم المقدم من المجتمع الدولي والمنظمات الإقليمية.

 

وشدد وزير الخارجية على أن قضية مياه النيل هي قضية وجودية بالنسبة لمصر، وأننا نتطلع لموقف بناء من جنوب السودان في إطار تحقيق التوافق في مبادرة دول حوض النيل للتعامل مع شواغل دول الحوض وأن تكون جسرا للتوصل إلى حلول تضمن تحقيق المصالح المشتركة لدول حوض النيل.

 

من جانبه، أشاد الوزير "مونداي سيمايا كومبا" بالعلاقات التاريخية التي تربط بلاده بمصر، مشددا على حرص جنوب السودان على تطوير العلاقات مع مصر في مختلف المجالات، كما أكد تفهم جنوب السودان للشواغل المائية المصرية، معربا عن حرصهم على التفاعل الإيجابي مع مصر تحقيقا للمصلحة المشتركة البلدين.

وزير الخارجية وزير الخارجية الجنوب سوداني جنوب السودان بدر عبد العاطي

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