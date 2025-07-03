وزير الخارجية الأسبق: مصر تقود جهود التوازن الإقليمي وتنتظر شريكا دوليا جادا

قال السفير محمد العرابي، وزير الخارجية الأسبق ورئيس المجلس المصري للشؤون الخارجية، إن المرحلة المقبلة على الساحة الإقليمية ستكون مرحلة ترقب وانتظار لمواقف الولايات المتحدة الأمريكية، مشيرًا إلى أن واشنطن قد تدخل في مراجعة جادة لدورها في المنطقة، خصوصًا فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية.

وأوضح العرابي خلال حديثه مع هشام موسى مراسل برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن وقف إطلاق النار في قطاع غزة، رغم أهميته، لا يُمثل نهاية الصراع أو تسوية شاملة، وإنما هو مجرد بداية لطرح تساؤلات أكثر عمقًا حول مستقبل القطاع والعملية السياسية ككل، متسائلًا: "ما الذي سيحدث بعد التهدئة؟ وهل هناك رؤية أمريكية واضحة للمرحلة التالية؟".



وأضاف أن التحركات الدولية لا تزال تفتقر إلى الاستراتيجية الشاملة، وأن المطلوب هو مبادرات حقيقية تضمن حقوق الشعب الفلسطيني وتمنع تكرار دوائر العنف والدماء.



كما شدد على أن المنطقة لم تعد تحتمل مزيدًا من التوترات المؤقتة أو الحلول المؤجلة.

وأكد العرابي أن مصر تواصل دورها المحوري كوسيط موثوق ومؤثر، وتسعى إلى إحداث توازن في المشهد السياسي، لكنها بحاجة إلى شركاء دوليين فاعلين يتحلون بالشفافية والجدية، خاصة من الجانب الأمريكي الذي تقع على عاتقه مسؤولية تاريخية تجاه الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.





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