الحكومة لـ النواب: جاهزون لتطبيق البكالوريا ولدينا خطة لتعيين 100 ألف معلم

أكد محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم ، أن الوزارة جاهزة لتطبيق نظام البكالوريا .

و أضاف الوزير، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب: "المدارس جاهزة على أعلى مستوى ، بجاهزية أكثر من 90 % من المدارس الخاصة".

وقال: "المدارس جاهزة منذ 5 سنوات سابقة ، و مشكلة المدارس الثانوية كان غياب الطلبة ، و استطعنا ، نرجع طلبة أولى و ثانية ثانوي و مع تطبيق النظام الجديد سنرجع طلبة ثالثة ثانوي ، و طبعا ان شاء الله جاهزين" .

و ردا على مطالب بعض النواب بجعل النجاح في التربية الدينية بنسبة 50 % بدلا من 70 % ، قال " عبد اللطيف ": " هل لو تركت لهم مواد الدين بـ 50 % ، حتى لا تصل للطالب رسالة انها مواد قيمتها أقل ، وانما نريد ان نوصل لهم انها اهم من اي مادة ثانية و مادة مهمة و النجاح فيها باعلى درجة بـ 70 %.

و أوضح الوزير ، تفاصيل نظام البكالوريا ، قائلا : " الطالب هيدرس في أولى ثانوي زي النظام العادي ،و الاختلاف انه في ثانية ثانوي بيدرس 4 مواد في 4 مسارات ، تشمل طب و علوم حياة و هندسة و حاسبات ، و قطاع الاعمال لمن يريد ان يدخل كلية تجارة و لكن بدراسة رياضة اقل شوية من المسار الهندسي ، و قسم فنون و اداب لمن يريد دراسة الاداب الفنون .

وأضاف: "ووضعنا 4 مواد أساسية الجميع يدرسها ، اللغة العربية ، و التاريخ و اللغة الاجنبية الاولى ،و الطالب هو من يتحكم في حياته وليس مكتب التنسيق.

و حول أعداد المعلمين ، قال " عبد اللطيف :" المعلمين لدينا من أفضل المعلمين في المنطقة والعالم و على قدر من الكفاءة العلمية و الثقافية و مؤهلين على أعلى الدرجات من دول اخرى" .

و قال :" عدد المعلمين 843 ألف ، و كان عندنا عجز 496 ألف معلم العام الماضي ، حاليا لا يوجد فصل مادة أساسية ينقصه معلم في مصر، و نحن بنعين و لدينا خطة تعيين أكثر من 100 ألف معلم لأن هناك نسبة كبيرة ستخرج معاش ، و ليس معنى ان استعنت بمعلم الحصة ان هناك عجز و لكن لتحسين جودة و اطور المعلم" .

و حول التعليم الفني قال :" التعليم الفني لدينا نموذج ناجح ، هو مدارس التكنولوجيا الطبية ، و لدينا أكثر من 100 مدرسة و نعمل حاليا على شراكات دولية ، و الاتجاه ان يكون بمعايير دولية لفتح مجال لاستثمار الشركات الدولية التى تاتي للعمل في مصر".