ما الفرق بين الثانوية العامة والبكالوريا المصرية ؟ .. تفاصيل كاملة

ما الفرق بين الثانوية العامة والبكالوريا المصرية .. سؤال يتردد بشكل واسع بين أولياء الأمور بالتزامن مع كثرة الحديث عن البكالوريا المصرية.

وفي هذا التقرير ينشر موقع صدى البلد أبرز الفروق بين الثانوية العامة والبكالوريا المصريةبحسب ما تم إعلانه من تفاصيل رسمية من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني .

نظام الثانوية العامة

تحسين المجموع : لا يوجد تحسين للمجموع

المسارات التعليمية : مسار إجباري لا يمكن تغييره

حساب مجموع الطالب : يعتمد على السنة النهائية في حساب مجموع دخول الجامعة

مجموع الطالب : من 320 درجة

عدد المواد الدراسية في الثانوية العامة ذات السنة الواحدة حاليا 5 مواد في 3 ثانوي

نظام الثانوية العامة ينقسم لشعب علمي علوم وعلمي رياضة وأدبي

يركز نظام الثانوية العامة على فصل المواد العلمية عن الأدبية ولا يتيح للطلاب اختيار المواد

في نظام الثانوية العامة تكون مادة اللغة الأجنبية الثانية غير مضافة للمجموع

في نظام الثانوية العامة تعتبر اللغة العربية مادة أساسية في 3 ثانوي

في نظام الثانوية العامة تكون مادة التربية الدينية غير مضافة للمجموع

الثانوية العامة الحالية تعتمد على السنة النهائية " 3 ثانوي" في حساب مجموع الطالب لدخول الطالب

الثانوية العامة الحالية تتيح للطالب فرصة امتحانية واحدة بالدور الأول ثم امتحان دور ثاني بنصف الدرجة

في الثانوية العامة لا يوجد تحسين للمجموع

نظام البكالوريا المصرية

تحسين المجموع : يحق للطالب تحسين درجاته واختيار الاعلى

المسارات التعليمية : يجوز تغيير المسار بدراسة مواد إضافية

حساب مجموع الطالب : تتم محاسبة الطالب على درجاته الأعلى في الصفين

مجموع الطالب : من 700 درجة بواقع 100 لكل مادة

في البكالوريا المصرية تكون المواد 7 مواد بالصفين الثاني والثالث الثانوي

البكالوريا المصرية تعتمد على 4 مسارات وهي : الطب وعلوم الحياة - الأعمال - الهندسة وعلوم الحاسب - الآداب والفنون

يتيح نظام البكالوريا المصرية للطلاب اختيار مواد تخصصهم

في البكالوريا المصرية أصبحت مادة اللغة الأجنبية الثانية مادة تخصص في مسار الاداب والفنون يختار الطالب بينها وبين علم النفس

يدرس الطالب في البكالوريا المصرية اللغة العربية في 2 ثانوي ولا يدرسها في 3 ثانوي

التربية الدينية مادة أساسية في نظام البكالوريا المصرية وتضاف للمجموع

في نظام البكالوريا المصرية يتم محاسبة الطالب على درجاته الأعلى في الصفين الثاني والثالث

في نظام البكالوريا المصرية سوف يتم منح الطالب أكثر من فرصة امتحانية

تحتسب للطالب كل المحاولات التي تقدم بها وترصد كافة درجات محاولاته وترسل لمكتب التنسيق لإعمال شأنه

مزايا نظام البكالوريا المصرية “بحسب ما تم إعلانه من التربية والتعليم”



* خفض عدد المواد : نظرا لاعتماد البكالوريا المصرية على عامين دراسيين وتوزيع مواد اقل عليهما ، وبالتالي يوزع جهد الطالب ويخفف الضغط عليه وتتاح له فرصة افضل للحصول على أعلى الدرجات

* مسارات تخصصية أكثر وأشمل : حيث يعتمد البكالوريا المصرية على 4 مسارات اشمل من مسارات الثانوية العامة ، ويتضمن النظام تعليما متعدد التخصصات من المواد العلمية والأدبية والفنية ويدمج النظام الجديد المواد بشكل يجعل الطلاب يتعلمون بتقاطع المجالات المختلفة مما يعزز الفهم الشامل والمتكامل

* المرونة في اختيار المواد : حيث يتيح نظام البكالوريا المصرية للطلاب فرصة اختيار مواد تخصصهم لتتناسب مع اهتماماتهم وتوزيع المواد على المسارات بشكل يتناسب مع كل تخصص

* إضافة مواد جديدة : ففي نظام البكالوريا المصرية تم إضافة مواد جديدة مثل تاريخ مصر مما يدعم التنوع واكتساب الطلبة لمهارات جديدة وتعزيز الهوية الوطنية والانتماء

* تعزيز القيم الدينية الصحيحة : من خلال جعل التربية الدينية مادة أساسية تضاف للمجموع ، ويتم تعزيز القيم الدينية الصحيحة لدى الطلاب والابتعاد عن القيم غير الصحيحة

* التركيز على المهارات والتفكير الإبداعي : حيث يشجع نظام البكالوريا المصرية على التفكير النقدي والتحليلي بدلا من الاعتماد على الحفظ والتلقين

* تقسيم المواد والتقييم المستمر : حيث يعتمد نظام البكالوريا المصرية على التقييم المستمر وتقسيم المواد على عامين على الأقل مما يساعد على قياس مدى تطور الطلاب

وزير الشؤون النيابية يكشف تفاصيل نظام البكالوريا المعادل للثانوية العامة



وكان قد كشف وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، المستشار محمود فوزي، عن أبرز ملامح نظام "البكالوريا المصرية" الجديد، والذي أدرجته الحكومة ضمن تعديلات قانون التعليم المعروض حاليًا على مجلس النواب، مؤكدًا أنه نظام اختياري ومجاني يعادل الثانوية العامة، دون أن يلغي النظام القائم.

وخلال مشاركته في اجتماع لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، أوضح فوزي أن النظام الجديد يأتي في إطار تطوير المسارات التعليمية وإتاحة بدائل متعددة أمام الطلاب، بما يراعي قدراتهم وميولهم، ويخفف من الضغوط النفسية والاجتماعية التي تفرضها الثانوية العامة بنظامها الحالي.

وأشار إلى أن "البكالوريا" المصرية يتضمن مزيجًا من المواد الأساسية والإجبارية التي يلتزم بها جميع الطلاب، إلى جانب مواد اختيارية يمكن للطالب تحديدها وفقًا لتخصصه المستقبلي، كما يسمح النظام بإعادة دخول الامتحان أكثر من مرة، لضمان التأهيل الحقيقي وليس فقط جمع الدرجات.

وأكد فوزي أن التحاق الطلاب بنظام البكالوريا سيكون اختياريًا بالكامل، مع استمرار العمل بنظام الثانوية العامة دون تعديل أو إلغاء، موضحًا أن الهدف من التوسع في المسارات التعليمية هو القضاء على ظاهرة الدروس الخصوصية، وربط التعليم بسوق العمل من خلال تقديم نظام مرن وعصري.