قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
«الموت جوعًا».. 281 ضحية المجاعة بغزة والأمم المتحدة تعلن الكارثة رسميًا
«الأونروا»: قطاع غزة يحتاج يوميًا إلى 600 شاحنة مساعدات لتفادي الكارثة
فرنسا تستدعي سفير إيطاليا بسبب تحدي نائب رئيس وزراء بلاده لماكرون
وزيرة التضامن توجه بتقديم التدخلات الإغاثية اللازمة لحادث غرق الطلاب بالإسكندرية
أسعار التصالح في مخالفات البناء.. اعرف التفاصيل
غزة تنزف.. أكثر من 62 ألف شهيد وسط حصار ومجاعة خانقة
القاهرة الإخبارية: ارتفاع شهداء التجويع في غزة إلى 281 بينهم 114 طفلا
تكريم عامل المزلقان بعد إنقاذه شابا من تحت عجلات القضبان ببني سويف
القبض على سايس تعدى على قائد دراجة نارية بالقاهرة
خطوة إيجابية لحماية الأرواح.. تفاصيل مبادرة وزارة النقل
السعودية ترحل 12 ألف وافد خالفوا قوانين العمل والإقامة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

«الموت جوعًا».. 281 ضحية المجاعة بغزة والأمم المتحدة تعلن الكارثة رسميًا

أرشيفية
أرشيفية
منار عبد العظيم

في وقتٍ تتساقط فيه القذائف، وتُغلق فيه المعابر، بات الجوع سلاحًا آخر يُستخدم ضد أكثر من مليوني فلسطيني يعيشون في قطاع غزة المحاصر.

 الموت لم يعد فقط نتيجة الغارات، بل صار أيضًا بسبب الجوع والعطش ونقص الدواء.

ومع كل يوم يمر، تزداد فصول الكارثة الإنسانية قتامة، لتبلغ ذروتها بإعلان الأمم المتحدة رسميًا وقوع مجاعة في غزة للمرة الأولى منذ بدء العدوان.

أرقام صادمة: 281 ضحية للتجويع بينهم 114 طفلًا

وكشفت وزارة الصحة في غزة عن وفاة 8 أشخاص جدد، بينهم طفلان، خلال الساعات الـ24 الماضية بسبب سوء التغذية، ليرتفع بذلك عدد شهداء المجاعة إلى 281، بينهم 114 طفلًا.

وأكدت الوزارة أن هذا الرقم مرشح للارتفاع في ظل النقص الحاد في الغذاء والدواء، واستمرار منع دخول المساعدات إلى المناطق الأكثر تضررًا في القطاع.

إعلان المجاعة رسميًا.. تحذيرات تحولت إلى واقع

أعلنت الأمم المتحدة، الجمعة، أن قطاع غزة دخل رسميًا في مرحلة المجاعة، بعد أشهر من التحذيرات المتكررة.

ويعد هذا الإعلان أول اعتراف دولي رسمي بأن كارثة غذائية شاملة تضرب القطاع، مع غياب أي ضمانات بوصول المساعدات أو بوقف العدوان.

جاء هذا الإعلان ليضع المجتمع الدولي أمام مسؤوليته القانونية والأخلاقية تجاه المدنيين العزل.

حماس: المجاعة "وصمة عار" على الاحتلال وداعميه

في أول رد فعل رسمي من داخل غزة، أصدرت حركة حماس بيانًا شديد اللهجة، اعتبرت فيه إعلان الأمم المتحدة عن المجاعة "شهادة دولية دامغة" على جريمة حرب متكاملة الأركان ترتكبها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني.

وجاء في البيان:"ما يحدث في غزة هو إبادة جماعية ممنهجة... الاحتلال يستخدم التجويع سلاحًا لقتل المدنيين".

كما طالبت حماس المجتمع الدولي بالتحرك العاجل، وفتح المعابر دون قيود لإدخال الغذاء، والدواء، والمياه، والوقود.

الحصار مستمر والمساعدات عالقة

ورغم المناشدات والتحذيرات، لا تزال المعابر مغلقة أو تعمل بآلية شديدة البطء، فيما يُمنع دخول المساعدات إلى مناطق الشمال وبعض المناطق الوسطى، حيث معدلات الجوع هي الأعلى.

المنظمات الإنسانية تؤكد أن ما يدخل من مساعدات لا يكفي حتى 10% من احتياجات السكان اليومية، في ظل دمار البنية التحتية، وتوقف معظم المستشفيات عن العمل.

غزة قطاع غزة الكارثة الإنسانية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سيارة محمد سيحا بعد حادث سير

حارس مرمى الأهلي يتعرض لحادث سير.. ويعلق: الحمد لله

وزير الصحة

غرق 6 طلاب وإصابة 24 في الإسكندرية

أحمد شوبير

الكيمى كو.. شوبير يرد على هتافات جمهور الزمالك ضد نجله

حالة الطقس

شديد الحرارة رطب نهارا.. موعد انتهاء الموجة الحارة وانخفاض 6 درجات مئوية

محمد النني

زوجة النني الأولى تثير الجدل بتعليق غامض .. ماذا يحدث؟

نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2025

موعد نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2025 .. توضيح عاجل الآن

موعد صرف المرتبات

بالزيادة الجديدة.. موعد صرف مرتبات العاملين بالدولة لشهر أغسطس 2025

حالة الطقس اليوم

أمطار رعدية ورياح مثيرة للأتربة..تحذير هام بشأن طقس الساعات المقبلة

ترشيحاتنا

العمل الصالخ

الأزهر للفتوى: الإنسان لا يدري ما يُدخله الجنة فلا تستصغر عملًا ولا تستعجل ثمرته

محافظ مطروح يشيد بجهود الأزهر الشريف جامعًا وجامعة في خدمة أبناء مطروح

خالد شعيب يشيد بجهود الأزهر الشريف جامعًا وجامعة في خدمة أبناء مطروح

هل يزول الوزر إذا تزوجت المرأة ممن زنى بها

هل يزول الوزر إذا تزوجت المرأة ممن زنى بها؟.. الإفتاء تجيب

بالصور

جيب شيروكي تطلق سيارة هجينة فاخرة بسعر مناسب

جيب شيروكي
جيب شيروكي
جيب شيروكي

إزالة عقار آيل للسقوط بمدينة بلبيس

ازالة
ازالة
ازالة

سيارة هيونداي السيدان القادمة تثير جدلاً واسعًا قبل إطلاقها

هينونداي
هينونداي
هينونداي

جمبسوت لافت.. مي عمر تبهر متابعيها في أحدث ظهور

مي عمر
مي عمر
مي عمر

فيديو

محمد رمضان في لبنان

محمد رمضان: قررت أكمل في طريقي لآخره.. ونيتي مش الاستفزاز

عودة شيرين وحسام حبيب

محاميها يستغيث وطليقها ينفي.. عودة شيرين وحسام حبيب| تفاصيل تُكشف لأول مرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عيسى بيومي

عيسى بيومي يكتب: هل يمكن التحكم في الذكاء الاصطناعي؟

د. محمد بشاري، الأمين العام للمجلس العالمي للمجتمعات المسلمة

د. محمد بشاري يكتب: القاضي الذي حوَّل منصة القضاء إلى مقعد أبٍ رحيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: إثراء وحماية اللغة العربية

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رئيس... يليق بقامة وطن

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أمهات يواجهن الموت كي يحيا أطفالهن

المزيد