6 حالات غرق..محافظة الإسكندرية: حادث شاطئ "أبو تلات" وقع رغم رفع الراية الحمراء

يتابع الفريق أحمد خالد حسن سعيد، محافظ الإسكندرية، بشكل مكثف الإجراءات الطبية والإسعافية المقدمة لمصابي حادث الغرق الذي وقع صباح اليوم السبت بشاطئ «أبو تلات» بمنطقة العجمي.

وتشير المحافظة إلى أن الحادث وقع رغم رفع الراية الحمراء التي تحظر السباحة بسبب ارتفاع الأمواج، مؤكدة أنه تم تعميم قرار منع نزول مياه البحر بجميع شواطئ القطاع الغربي والعجمي.

وفور تلقي البلاغ تحركت هيئة الإسعاف المصرية وقطاع الرعاية العاجلة والطوارئ حيث تم الدفع بـ 16 سيارة إسعاف مجهزة إلى موقع الحادث. وقد أسفرت الجهود عن إسعاف 3 حالات في موقع البلاغ، فيما جرى نقل 13 مصابًا إلى مستشفى العجمي التخصصي، و8 مصابين آخرين إلى مستشفى العامرية العام، حيث يتلقون الرعاية الطبية اللازمة وفقًا للبروتوكولات المعتمدة لعلاج حالات الغرق، تحت إشراف فرق طبية متخصصة.

وأعرب محافظ الإسكندرية عن خالص تعازيه لأسر الضحايا الذين بلغ عددهم 6 حالات وفاة، متمنيًا الشفاء العاجل للمصابين، مؤكدًا أن المحافظة تتابع عن كثب تطورات الموقف بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية.

وناشدت المحافظة، جميع المواطنين والمصطافين بالالتزام التام بتعليمات السلامة على الشواطئ، ولاسيما خلال الرحلات الجماعية، حفاظًا على الأرواح وتفاديًا لوقوع مثل هذه الحوادث المؤلمة.