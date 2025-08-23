قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
صرف مرتبات أغسطس 2025.. بشرى سارة لـ4.5 مليون موظف خلال ساعات
الطالبات أصررن على نزول البحر .. مفاجأة جديدة في حادث شاطئ أبو تلات
فيلم جديد.. سر ظهور آسر ياسين في حفل ويجز بمهرجان العلمين
وسائل إعلام عبرية: إسرائيل تحقق في احتمال استخدام الحوثيين لصاروخ انشطاري
من أعمالكم سلط عليكم .. شقيق شيرين عبد الوهاب يوجه رسالة غامضة
طلب عاجل من مصر.. إسرائيل تتعمد صناعة المجاعة في غزة والأمم المتحدة تتحرك
ملايين القلوب تدعوا لكي.. سهير جودة تدعم أنغام بعد وعكتها الصحية
بمشاركة مرموش.. مانشستر سيتي يخسر بثنائية من توتنهام بالدوري الإنجليزي
الطريقة الشرعية لدار الإفتاء لمعرفة هلال الشهور الهجرية
إصابة 8 أشخاص أثناء سقوط ميكروباص أسفل الطريق الدائري بالمنيب
ناس مريضة بتروج شائعات.. حسام حبيب لصدي البلد: أنا وشيرين أصدقاء وعمرنا ما هنرجع لبعض| خاص
اعرف سعر الذهب في مصر.. ومفاجأة بشأن عيار 21
محافظات

6 حالات غرق..محافظة الإسكندرية: حادث شاطئ "أبو تلات" وقع رغم رفع الراية الحمراء

شاطئ العجمي
شاطئ العجمي
أحمد بسيوني

يتابع الفريق أحمد خالد حسن سعيد، محافظ الإسكندرية، بشكل مكثف الإجراءات الطبية والإسعافية المقدمة لمصابي حادث الغرق الذي وقع صباح اليوم السبت بشاطئ «أبو تلات» بمنطقة العجمي.

وتشير المحافظة إلى أن الحادث وقع رغم رفع الراية الحمراء التي تحظر السباحة بسبب ارتفاع الأمواج، مؤكدة أنه تم تعميم قرار منع نزول مياه البحر بجميع شواطئ القطاع الغربي والعجمي.

وفور تلقي البلاغ تحركت هيئة الإسعاف المصرية وقطاع الرعاية العاجلة والطوارئ حيث تم الدفع بـ 16 سيارة إسعاف مجهزة إلى موقع الحادث. وقد أسفرت الجهود عن إسعاف 3 حالات في موقع البلاغ، فيما جرى نقل 13 مصابًا إلى مستشفى العجمي التخصصي، و8 مصابين آخرين إلى مستشفى العامرية العام، حيث يتلقون الرعاية الطبية اللازمة وفقًا للبروتوكولات المعتمدة لعلاج حالات الغرق، تحت إشراف فرق طبية متخصصة.

وأعرب محافظ الإسكندرية عن خالص تعازيه لأسر الضحايا الذين بلغ عددهم 6 حالات وفاة، متمنيًا الشفاء العاجل للمصابين، مؤكدًا أن المحافظة تتابع عن كثب تطورات الموقف بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية.

وناشدت المحافظة، جميع المواطنين والمصطافين بالالتزام التام بتعليمات السلامة على الشواطئ، ولاسيما خلال الرحلات الجماعية، حفاظًا على الأرواح وتفاديًا لوقوع مثل هذه الحوادث المؤلمة.

العجمي الاسكندرية شاطئ العجمي

