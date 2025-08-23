انتهت الخميس الماضي، مباريات الجولة الثالثة من بطولة الدوري الممتاز، بمواجهة الزمالك ومودرن سبورت.

وتصدر النادي المصري ، جدول ترتيب الدوري المصري، برصيد 7 نقاط بعد فوزين وتعادل ولم يذق طعم الخسارة.

وجاء الزمالك بنفس الرصيد 7 نقاط في المركز الثاني، وتلاهم فريق زد في المركز الثالث برصيد 5 نقاط، بعد الفوز في مباراة وتعادل في مباراتين.

وشهدت الجولة راحة الأهلي وعدم خوض أي مباريات وفقًا لنظام البطولة الذي يقتضي براحة فريق كل جولة وجاء الأحمر في المركز السادس برصيد 4 نقاط من مباراتين حيث تعادل في الجولة الأولى أمام مودرين سبورت وفاز على فاركو في الجولة الثانية.

جدول ترتيب الدوري الممتاز عقب نهاية الجولة الثالثة

1- المصري - 7 نقاط

2- الزمالك - 7 نقاط

3- زد - 5 نقاط

4- بيراميدز - 5 نقاط

5- بتروجيت - 5 نقاط

6- الأهلي - 4 نقاط

7- الجونة - 4 نقاط

8- حرس الحدود - 4 نقاط

9- مودرن سبورت - 4 نقاط

10- سيراميكا كليوباترا - 4 نقاط

11- إنبي - 4 نقاط

12- طلائع الجيش - 4 نقاط

13- سموحة - 3 نقاط

14- غزل المحلة - 3 نقاط

15- الاتحاد السكندري - 3 نقاط

16- كهرباء الإسماعيلية - نقطتان

17- البنك الأهلي - نقطتان

18- المقاولون العرب - نقطتان

19- وادي دجلة - نقطة واحدة

20- الإسماعيلي - نقطة واحدة

21- فاركو - نقطة واحدة