صرف مرتبات أغسطس 2025.. بشرى سارة لـ4.5 مليون موظف خلال ساعات
الطالبات أصررن على نزول البحر .. مفاجأة جديدة في حادث شاطئ أبو تلات
فيلم جديد.. سر ظهور آسر ياسين في حفل ويجز بمهرجان العلمين
وسائل إعلام عبرية: إسرائيل تحقق في احتمال استخدام الحوثيين لصاروخ انشطاري
من أعمالكم سلط عليكم .. شقيق شيرين عبد الوهاب يوجه رسالة غامضة
طلب عاجل من مصر.. إسرائيل تتعمد صناعة المجاعة في غزة والأمم المتحدة تتحرك
ملايين القلوب تدعوا لكي.. سهير جودة تدعم أنغام بعد وعكتها الصحية
بمشاركة مرموش.. مانشستر سيتي يخسر بثنائية من توتنهام بالدوري الإنجليزي
الطريقة الشرعية لدار الإفتاء لمعرفة هلال الشهور الهجرية
إصابة 8 أشخاص أثناء سقوط ميكروباص أسفل الطريق الدائري بالمنيب
ناس مريضة بتروج شائعات.. حسام حبيب لصدي البلد: أنا وشيرين أصدقاء وعمرنا ما هنرجع لبعض| خاص
اعرف سعر الذهب في مصر.. ومفاجأة بشأن عيار 21
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

جدول ترتيب الدوري الممتاز عقب نهاية الجولة الثالثة

الزمالك
الزمالك
ياسمين تيسير

انتهت الخميس الماضي، مباريات الجولة الثالثة من بطولة الدوري الممتاز، بمواجهة الزمالك ومودرن سبورت.

وتصدر النادي المصري ، جدول ترتيب الدوري المصري، برصيد 7 نقاط بعد فوزين وتعادل ولم يذق طعم الخسارة.

وجاء الزمالك بنفس الرصيد 7 نقاط في المركز الثاني، وتلاهم فريق زد في المركز الثالث برصيد 5 نقاط، بعد الفوز في مباراة وتعادل في مباراتين.

وشهدت الجولة راحة الأهلي وعدم خوض أي مباريات وفقًا لنظام البطولة الذي يقتضي براحة فريق كل جولة وجاء الأحمر في المركز السادس برصيد 4 نقاط من مباراتين حيث تعادل في الجولة الأولى أمام مودرين سبورت وفاز على فاركو في الجولة الثانية.

جدول ترتيب الدوري الممتاز عقب نهاية الجولة الثالثة

1- المصري - 7 نقاط

2- الزمالك - 7 نقاط

3- زد - 5 نقاط

4- بيراميدز - 5 نقاط

5- بتروجيت - 5 نقاط

6- الأهلي - 4 نقاط

7- الجونة - 4 نقاط

8- حرس الحدود - 4 نقاط

9- مودرن سبورت - 4 نقاط

10- سيراميكا كليوباترا - 4 نقاط

11- إنبي - 4 نقاط

12- طلائع الجيش - 4 نقاط

13- سموحة - 3 نقاط

14- غزل المحلة - 3 نقاط

15- الاتحاد السكندري - 3 نقاط

16- كهرباء الإسماعيلية - نقطتان

17- البنك الأهلي - نقطتان

18- المقاولون العرب - نقطتان

19- وادي دجلة - نقطة واحدة

20- الإسماعيلي - نقطة واحدة

21- فاركو - نقطة واحدة

