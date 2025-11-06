قوات الدعم السريع: وافقنا على الهدنة الإنسانية في السودان للسماح بوصول المساعدات

أكدت قوات الدعم السريع، موافقتها على هدنة إنسانية في السودان للسماح بوصول المساعدات، حسبما افادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .

وقالت قوات الدعم السريع:"نتطلع للبدء فورا في مناقشة وقف الأعمال العدائية بالسودان".

وأضافت قوات الدعم السريع:" مستعدون لمناقشة سبل معالجة جذور الصراع في السودان".

وفي سياق متصل، قال معتز الفحل، أمين الحزب الاتحادي الديمقراطي، إن مليشيات الدعم السريع والجنجويد هي من أطلقت فتيل الحرب، وحملت مسؤولية الأهوال الأخيرة في الفاشر إليهم.

وأضاف في تصريحات تليفزيونية أن المشهد الإنساني الذي تجلّى بقسوة بعد أحداث الفاشر يؤكد ما كان يحذّرون منه طويلاً، مشيراً إلى أن الفاشر- التي صمدت لمدة عامين و8 أشهر- كانت المِصْهر الذي كشف الطبيعة الحقيقية لهذه المليشيات.