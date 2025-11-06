قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حظر إقامة أي أعمال لحجز الأمطار والسيول الجارية في الأودية الطبيعية بقانون الري
انخفاض سعر الذهب في السوق القطرية 0.40% الأسبوع الجاري
أدرعي يحذر سكان الجنوب اللبناني: ابتعدوا عن مواقع حزب الله فورا
البيان الختامي لاجتماع وزراء خارجية مصر والجزائر وتونس بشأن ليبيا
ننشر توصيات الندوة الدولية المشتركة بين الأزهر والشئون الإسلامية السعودية لتعزيز قيم الوسطية
جيش الاحتلال يعلن عن إنذار عاجل بعد قليل لسكان جنوب لبنان
سترت بنتي وخدت حقي.. قا.تل صاحب مطعم شهير بحلوان: ظلمني 16 سنة
تعليمات أخيرة.. 12 معلومة عن مباراة الزمالك وبيراميدز بـ السوبر المصري
قطع المياه عن بعض مناطق جنوب الجيزة مساء الجمعة.. تعرف عليها
استعدادات البعثات المصرية في الخارج لانتخابات مجلس النواب 2025
آلية دول الجوار الثلاثية.. تفاصيل المباحثات بين مصر والجزائر وتونس بشأن ليبيا
لائحة السوبر| ركلات جزاء أم وقت إضافي بلقاءات نصف النهائي حال التعادل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

تصعيد ميداني في السودان.. البرهان يؤكد استمرار القتال ورفض الهدنة

هاجر ابراهيم

قال محمد إبراهيم، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" من الخرطوم، إن رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان أكد في أحدث تصريحاته أن المعركة الدائرة حاليًا هي "معركة الشعب السوداني"، في إشارة إلى رمي الكرة في ملعب المواطنين.

وأوضح المراسل، خلال مداخلة مع الإعلامي أحمد أبو زيد، على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن البرهان شدد على أن الهدنة في هذا التوقيت غير واردة، مؤكدًا أن الجيش "ماضٍ في دحر التمرد"، وهو ما يعكس توجهًا واضحًا نحو استمرار العمليات العسكرية وتصعيدها خلال الفترة المقبلة.

وأشار إبراهيم إلى أن الجيش السوداني دفع بتعزيزات عسكرية جديدة نحو إقليم كردفان، وتحديدًا في محور الفاشر ومنطقة بارا القريبة من مدينة الأبيض، والتي لا تزال تحت سيطرة قوات الدعم السريع، وبحسب المعلومات، من المتوقع أن تشهد المنطقة مواجهات عنيفة خلال الأيام القادمة.

وأضاف أن هناك تحركات مضادة من جانب قوات الدعم السريع، حيث أفادت تقارير بوجود انسحابات من بعض مناطق دارفور باتجاه إقليم كردفان استعدادًا لجولة جديدة من القتال.

الخرطوم السيادة السوداني البرهان السودان الجيش السوداني

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فيلم الساقية… حين يخاطب التاريخ أبناءه بأدوات عصرهم

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: نفاق الذات

جلد الذات ..

أحمد عبد القوى يكتب : أساتذة في جلد الذات

محمد سفيان براح سفير الجزائر بالقاهرة

سفير الجزائر يكتب: روح نوفمبر... من ملحمة التحرير إلى معركة البناء

