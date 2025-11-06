تصعيد ميداني في السودان.. البرهان يؤكد استمرار القتال ورفض الهدنة

قال محمد إبراهيم، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" من الخرطوم، إن رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان أكد في أحدث تصريحاته أن المعركة الدائرة حاليًا هي "معركة الشعب السوداني"، في إشارة إلى رمي الكرة في ملعب المواطنين.

وأوضح المراسل، خلال مداخلة مع الإعلامي أحمد أبو زيد، على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن البرهان شدد على أن الهدنة في هذا التوقيت غير واردة، مؤكدًا أن الجيش "ماضٍ في دحر التمرد"، وهو ما يعكس توجهًا واضحًا نحو استمرار العمليات العسكرية وتصعيدها خلال الفترة المقبلة.

وأشار إبراهيم إلى أن الجيش السوداني دفع بتعزيزات عسكرية جديدة نحو إقليم كردفان، وتحديدًا في محور الفاشر ومنطقة بارا القريبة من مدينة الأبيض، والتي لا تزال تحت سيطرة قوات الدعم السريع، وبحسب المعلومات، من المتوقع أن تشهد المنطقة مواجهات عنيفة خلال الأيام القادمة.

وأضاف أن هناك تحركات مضادة من جانب قوات الدعم السريع، حيث أفادت تقارير بوجود انسحابات من بعض مناطق دارفور باتجاه إقليم كردفان استعدادًا لجولة جديدة من القتال.