السعودية وأمريكا والسودان أبرزها.. تعرف على مستوردي الغذاء المصري

أكد تقرير المجلس التصديري للصناعات الغذائية، أن المملكة العربية السعودية احتلت المركز الأول كأكبر مستورد للصناعات الغذائية المصرية خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025، بإجمالي 408 ملايين دولار بنسبة نمو 13% وزيادة 48 مليون دولار عن عام 2024.

وجاءت الولايات المتحدة الأمريكية في المرتبة الثانية بصادرات بلغت 340 مليون دولار بنسبة نمو 38% وزيادة 93 مليون دولار، تليها السودان بـ 262 مليون دولار، ثم ليبيا بـ 231 مليون دولار دون تغيير عن العام الماضي.

وأضاف التقرير أن الأردن جاءت في المركز الخامس بـ 213 مليون دولار بنمو 22%، تلتها هولندا والعراق والإمارات والجزائر ولبنان، والتي سجلت جميعها معدلات نمو قوية، حيث بلغت نسبة النمو في لبنان 80% وفي الصين 140%.

كما أوضح التقرير أن صادرات أهم 20 دولة بلغت نحو 3.5 مليار دولار تمثل 69% من إجمالي صادرات الصناعات الغذائية المصرية، بما يعكس تركّز الطلب العالمي على الأسواق الرئيسة المستوردة للغذاء المصري.