توك شو| استقرار الطقس.. الحكومة توقع 50 مشروعًا جديدًا الأحد ..وصفقة قطرية بـ29.7 مليار دولار

تشهد البلاد خلال هذه الأيام تقلبات جوية مميزة لموسم الخريف، حيث أوضحت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن درجات الحرارة تسجل ارتفاعًا طفيفًا عن معدلاتها الطبيعية بنحو درجتين إلى ثلاث درجات مئوية.

درجات الحرارة أعلى من المعدلات

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن البلاد تشهد خلال هذه الأيام قيم درجات حرارة أعلى من المعدلات الطبيعية بحوالي من درجتين إلى ثلاث درجات، مشيرة إلى أن اليوم تصل العظمى نهارا على القاهرة الكبري من 27 إلى 28 درجة مئوية.

مدبولي: بدء تشغيل مصنع "ماك" لتصنيع وسائل النقل خلال عام وتحول مصر إلى مركز إقليمي



أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أنه تابع اليوم وضع حجر الأساس لمصنع "ماك" لتصنيع وسائل النقل بمدينة السادس من أكتوبر الجديدة، وذلك بحضور مساعد رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وعدد من المسؤولين.

مشروع صناعي جديد لتعزيز توطين صناعة المركبات في مصر

وأكد مدبولي أن هذا المشروع يمثل خطوة مهمة في دعم جهود الدولة لتوطين صناعة المركبات والنقل الحديث في مصر، مشيراً إلى أن الحكومة تعمل على تهيئة بيئة استثمارية جاذبة للشركات العالمية الراغبة في الاستثمار في هذا القطاع الحيوي.

لو حسيت بالأعراض دي اقعد في البيت..استشاري يحذر المواطنين مع تزايد أمراض الخريف



مع دخول فصل الخريف وتقلبات الجو بين الحرارة والبرودة، تزداد حالات الإصابة بالأمراض التنفسية ونزلات البرد، ما يدفع الخبراء إلى التحذير من التهاون في التعامل مع الأعراض البسيطة.

وفي هذا السياق، وجه الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية، رسالة مهمة للمواطنين والطلاب، مؤكدًا على ضرورة البقاء في المنزل عند الشعور بأي أعراض برد أو مرض تنفسي، لحماية النفس والآخرين من العدوى.

القومي لحقوق الإنسان يحافظ على أعلى تصنيف دولي | تفاصيل



أوضح الدكتور محمد ممدوح، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، دلالات تقرير التحالف العالمي، قائلا: إن المجلس خلال المرحلة الماضية كان مهدد بخفض التصنيف بناء على التوصية التي سبق وأصدرها اللجنة الفرعية التابعة للإعتماد للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.

وأضاف ممدوح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر فضائية “الأولي”، أن مصر لديها تجربة المجلس القومي لحقوق الإنسان والمنشأ بموجب القانون عام 2003، وأول مجلس ظهر فى مصر عام 2004، موضحا أن المجلس على مدار أكثر من 20 عاما عمل على تعزيز ممارسات حقوق الإنسان فى الدولة المصرية، وأكثر من مرة تعرص لمجموعة من التحديات.

جوع ومقابر جماعية .. كوارث مفزعة في السودان



كشفت تقارير دولية جديدة عن تصاعد خطير في الأزمة الإنسانية بالسودان، حيث أظهرت أدلة جمعتها جامعة ييل الأمريكية أن قوات الدعم السريع ارتكبت عمليات قتل جماعي في مدينة الفاشر شمال دارفور، أعقبها إخفاء للجثث في مقابر جماعية بعد معارك دامية مع الجيش السوداني.



كوارث مفزعة في السودان

ووفقا لتقرير عرضته فضائية “العربية”، كشفت جامعة ييل الأمريكية، عن أدلة جديدة تشير إلى أن قوات الدعم السريع نفّذت عمليات قتل جماعي في مدينة الفاشر بشمال دارفور، ثم شرعت في حفر مقابر جماعية وجمع الجثث لإخفاء آثار الجرائم، بعد سيطرتها على المدينة في أعقاب معارك دامية مع الجيش السوداني.

يوفر ألف فرصة عمل..رئيس الوزراء يفتتح مصنع لفلاتر المركبات بالعاشر



كشف محمد عادل، مراسل قناة "إكسترا نيوز"، عن تفاصيل افتتاح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، لمصنع "منصور لفلاتر المركبات والفلاتر الصناعية" بمدينة العاشر من رمضان.

وأوضح المراسل، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية مريم حسن على قناة "إكسترا نيوز"، أن رئيس الوزراء قام بجولة تفقدية شاملة داخل المصنع لمتابعة خطوط الإنتاج المختلفة والاطلاع على مراحل التصنيع والتعبئة.

وأشار إلى أن المصنع يقع على مساحة تبلغ نحو 7300 متر مربع، ويوفر حوالي 1000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، ما يعكس جهود الدولة في دعم الصناعات الوطنية وخلق فرص عمل للشباب.

إنتاج 2.5 مليون فلتر في المرحلة الأولى

وبيّن المراسل أن القائمين على المشروع أكدوا أن المرحلة الأولى من إنتاج المصنع ستستمر حتى عام 2026، بإجمالي 2.5 مليون فلتر سنويًا لتغطية احتياجات السوق المحلي، على أن يرتفع الإنتاج لاحقًا إلى 5 ملايين فلتر سنويًا مع التوسع في مراحل التشغيل القادمة.

وأضاف أن المصنع يهدف إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي في إنتاج فلاتر المركبات والصناعات المرتبطة بها، مع خطة مستقبلية للتوسع في التصدير للأسواق الخارجية.

رئيس الوزراء: استعداد الحكومة لتوقيع 50 مشروعًا جديدًا الأحد المقبل



أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة تدخلت للاستثمار في البنية التحتية رغم التحديات، بهدف تمهيد الطريق لجذب الاستثمارات المباشرة إلى منطقة الساحل الشمالي الغربي، وجعلها نموذجًا للتنمية المتكاملة.

وأشار مدبولي إلى أن الحكومة وضعت منطقة الساحل الشمالي على رأس أولوياتها للتنمية، مع التركيز على مشاريع ضخمة تلبي طموحات المواطنين وتعزز الاقتصاد الوطني.

شكر للمواطن المصري

من جانبه، أشاد عبد الله بن حمد، وزير البلديات، بصبر ومثابرة المواطنين، مؤكداً أن دعمهم وتحملهم الظروف الصعبة كان عاملاً رئيسياً في نجاح الدولة في تنفيذ هذه المشروعات الكبرى.

الاقتصاد المصري يحقق قفزة غير مسبوقة

وأضاف مدبولي أن الاقتصاد المصري انطلق بشكل غير مسبوق، مع اهتمام واضح بقطاع الصناعة والاتصالات، إضافة إلى التصدير والزراعة، مشيرًا إلى الأرقام القياسية في الصادرات الزراعية والمشروعات العملاقة التي تنفذها الدولة.

وزير البلدية القطري: مشروع "علم الروم" يخلق أكثر من 250 ألف فرصة عمل

شهد عبدالله بن حمد بن عبدالله العطية مراسم توقيع صفقة استثمارية استراتيجية جديدة، من خلال شراكة بين وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وشركة "الديار" القطرية، لتنفيذ مشروع تطوير وتنمية قطعة أرض تبلغ مساحتها 4900.99 فدان (تعادل 20,588,235 مترًا مربعًا) في منطقة "سملا وعلم الروم" بالساحل الشمالي الغربي.

مشروع استراتيجي لتعزيز مكانة الساحل الشمالي

وأكد عبدالله بن حمد أن المشروع يمثل خطوة استراتيجية نحو تعزيز مكانة الساحل الشمالي المصري كوجهة سياحية واستثمارية عالمية متكاملة، مشيرًا إلى أن هذه الشراكة تعكس التزام دولة قطر كشريك رئيسي في دعم جهود الحكومة المصرية لتحقيق التنمية المستدامة وتشغيل المناطق الساحلية على مدار العام.

استثمار ضخم وفرص عمل متعددة

وأشار العطية إلى أن المشروع يُعد أحد أبرز المشاريع الاستثمارية في المنطقة، حيث يقدر حجم الاستثمار بنحو 29.7 مليار دولار أمريكي، متوقعًا أن يوفّر المشروع أكثر من 250 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، ما يسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الساحل الشمالي.