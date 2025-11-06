مدبولي: فريق يدير هجومًا علينا منذ سنوات بسبب إنفاقنا على المرافق

قال الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء إنه يتابع ما يثار على السوشيال ميديا بشأن صفقة علم الروم ولماذا لا تنفذ الحكومة هذا المشروع قائلا :"هناك فريق يدير هجوم علينا منذ سنوات بسبب إنفاقنا على المرافق منذ سنوات وحاليا البعض يتساءل لماذا لا تنفذ الدولة هذه المشروعات.



واضاف رئيس مجلس الوزراء أن الدولة عندما تدخلت ونفذت مشروعات المدن الجديدة والعاصمة الإدارية والعلمين الجديدة والاستثمار في البنية التحتية كانت في فترة الاقتصاد العالمي فيه اضطرابات كبيرة مؤكدا أنه لولا الإنفاق الحكومي علي البنية التحتية في جميع المجالات لم نكن استطعنا أن نجذب هذه الاستثمارات الكبرى .

وقال الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء إن الحكومة تعمل علي أن يسكن الساحل الشمالي 17 مليون نسمة خلال السنوات المقبلة .

وأضاف رئيس الوزراء أن مشروع تطوير منطقة علم الروم وسملا بالساحل الشمالي سيكون مركزا عمرانيا متكاملا يضم مستشفيات ومدارس وجامعات وفنادق وعقارات .

وتابع رئيس الوزراء أن هذا المشروع شراكة بين مصر وقطر يتمثل في سداد ٣.٥ مليار دولار خلال ديسمبر المقبل و أرباح ١٥ % أرباح للجانب المصري من المشروع مشيرا الي ان الجانب القطري سوف يستثمر ٢٩.٧ مليار دولار علي المشروع منذ بدايته حتي انتهائه .