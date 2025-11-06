قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
البيان الختامي لاجتماع وزراء خارجية مصر والجزائر وتونس بشأن ليبيا
ننشر توصيات الندوة الدولية المشتركة بين الأزهر والشئون الإسلامية السعودية لتعزيز قيم الوسطية
جيش الاحتلال يعلن عن إنذار عاجل بعد قليل لسكان جنوب لبنان
سترت بنتي وخدت حقي.. قا.تل صاحب مطعم شهير بحلوان: ظلمني 16 سنة
تعليمات أخيرة.. 12 معلومة عن مباراة الزمالك وبيراميدز بـ السوبر المصري
قطع المياه عن بعض مناطق جنوب الجيزة مساء الجمعة.. تعرف عليها
استعدادات البعثات المصرية في الخارج لانتخابات مجلس النواب 2025
آلية دول الجوار الثلاثية.. تفاصيل المباحثات بين مصر والجزائر وتونس بشأن ليبيا
لائحة السوبر| ركلات جزاء أم وقت إضافي بلقاءات نصف النهائي حال التعادل
كولر ومانويل جوزيه الأكثر تتويجا بالسوبر المصري
غرفة ملابس الأهلي قبل لقاء السوبر أمام سيراميكا كليوباترا.. صور
مرموش Vs صلاح.. موعد مباراة مانشستر سيتي وليفربول في الدوري الإنجليزي
مدبولي: فريق يدير هجومًا علينا منذ سنوات بسبب إنفاقنا على المرافق

رئيس الوزراء
رئيس الوزراء
محمود مطاوع

قال الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء إنه يتابع ما يثار على السوشيال ميديا بشأن صفقة علم الروم ولماذا لا تنفذ الحكومة هذا المشروع قائلا :"هناك فريق يدير هجوم علينا منذ سنوات بسبب إنفاقنا على المرافق منذ سنوات وحاليا البعض يتساءل لماذا لا تنفذ الدولة هذه المشروعات.


واضاف رئيس مجلس الوزراء أن الدولة عندما تدخلت ونفذت مشروعات المدن الجديدة والعاصمة الإدارية والعلمين الجديدة والاستثمار في البنية التحتية كانت في فترة الاقتصاد العالمي فيه اضطرابات كبيرة مؤكدا أنه لولا الإنفاق الحكومي علي البنية التحتية في جميع المجالات لم نكن استطعنا أن نجذب هذه الاستثمارات الكبرى .

وقال الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء إن الحكومة تعمل علي أن يسكن الساحل الشمالي 17 مليون نسمة خلال السنوات المقبلة .

وأضاف رئيس الوزراء أن مشروع تطوير منطقة علم الروم وسملا بالساحل الشمالي سيكون مركزا عمرانيا متكاملا يضم مستشفيات ومدارس وجامعات وفنادق وعقارات .

وتابع رئيس الوزراء أن هذا المشروع شراكة بين مصر وقطر يتمثل في سداد ٣.٥ مليار دولار خلال ديسمبر المقبل و أرباح ١٥ % أرباح للجانب المصري من المشروع مشيرا الي ان الجانب القطري سوف يستثمر ٢٩.٧ مليار دولار علي المشروع منذ بدايته حتي انتهائه .

