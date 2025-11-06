قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أنقرة تكشف حقيقة ضم طلاب سوريين إلى الجيش التركي
الأهلي يتصدر والزمالك وصيفا | 5 أندية تحصد لقب كأس السوبر المصري
مدبولي: لولا الإنفاق على البنية التحتية ما اجتذبنا استثمارات في كل المجالات
مدبولي: 5 سنوات كانوا يشككون في استثمارات الدولة واليوم تظهر النتائج على أرض الواقع
إنشاء أكبر مجمع لتصنيع الضفائر والكابلات الكهربائية للسيارات في الروبيكي
التعليم ترصد شكاوى واستفسارات المعلمين عبر QR كود وتؤكد حرصها على التواصل الفعّال معهم
بالأسماء .. 8 مرشحين لرئاسة حزب الوفد عام 2026
منال عوض : القاهرة وبكين تربطهما علاقات راسخة تحولت إلى شراكة استراتيجية شاملة
مدبولي: مشروع تطوير علم الروم يتضمن إنشاء منطقة عمرانية متكاملة
مدبولي: صفقة "علم الروم وسملا" تهدف لتسكين 17 مليون نسمة بالساحل الشمالي
مدبولي: صفقة علم الروم وسملا شراكة تاريخية وثمرة اتفاق بين الرئيس السيسي وأمير قطر
رئيس الوزراء: أشكر المواطن المصري الذي تحمّل مع الدولة جهود التنمية
يوفر ألف فرصة عمل..رئيس الوزراء يفتتح مصنع لفلاتر المركبات بالعاشر

منار عبد العظيم

كشف محمد عادل، مراسل قناة "إكسترا نيوز"، عن تفاصيل افتتاح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، لمصنع "منصور لفلاتر المركبات والفلاتر الصناعية" بمدينة العاشر من رمضان.

وأوضح المراسل، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية مريم حسن على قناة "إكسترا نيوز"، أن رئيس الوزراء قام بجولة تفقدية شاملة داخل المصنع لمتابعة خطوط الإنتاج المختلفة والاطلاع على مراحل التصنيع والتعبئة.

وأشار إلى أن المصنع يقع على مساحة تبلغ نحو 7300 متر مربع، ويوفر حوالي 1000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، ما يعكس جهود الدولة في دعم الصناعات الوطنية وخلق فرص عمل للشباب.

إنتاج 2.5 مليون فلتر في المرحلة الأولى

وبيّن المراسل أن القائمين على المشروع أكدوا أن المرحلة الأولى من إنتاج المصنع ستستمر حتى عام 2026، بإجمالي 2.5 مليون فلتر سنويًا لتغطية احتياجات السوق المحلي، على أن يرتفع الإنتاج لاحقًا إلى 5 ملايين فلتر سنويًا مع التوسع في مراحل التشغيل القادمة.

وأضاف أن المصنع يهدف إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي في إنتاج فلاتر المركبات والصناعات المرتبطة بها، مع خطة مستقبلية للتوسع في التصدير للأسواق الخارجية.

إعادة تشغيل المصنع بعد توقفه منذ عام 2021

ولفت محمد عادل إلى أن المصنع كان متوقفًا عن العمل منذ عام 2021، إلا أن الفترة الأخيرة شهدت جهودًا مكثفة لإعادة تشغيله بدعم من الدولة ووزارة الصناعة ضمن خطة النهوض بالقطاع الصناعي وتوطين الصناعات الاستراتيجية، وعلى رأسها صناعة مكونات السيارات.
وأكد أن هذا المشروع يأتي ضمن رؤية الحكومة لتوسيع قاعدة الإنتاج الصناعي المحلي وتشجيع القطاع الخاص على ضخ المزيد من الاستثمارات في المجالات الحيوية.

زيارة حكومية لمصانع أخرى ضمن خطة المتابعة الميدانية

وأوضح مراسل "إكسترا نيوز" أن جولة رئيس الوزراء لم تقتصر على مصنع منصور فقط، بل من المقرر أن تشمل أيضًا زيارة مصنع آخر بمدينة بدر، في إطار المتابعة المستمرة لمشروعات التصنيع الجديدة ومتابعة جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة في القطاعات الصناعية.

تعاون مصري قطري لتعزيز الاستثمارات بمحافظة مطروح

واختتم محمد عادل تقريره بالإشارة إلى أن اليوم يشهد أيضًا توقيع شراكة استثمارية استراتيجية بين مصر وقطر لتطوير وتنمية منطقتي سملا وعلم الروم بمحافظة مطروح، بما يعزز العلاقات الاقتصادية الثنائية ويفتح آفاقًا جديدة للتعاون الاستثماري بين البلدين.

انبعاث شمسي

خلال ساعات.. تحذير من عاصفة جيومغناطيسية قوية تضرب الأرض

صورة السيارة

الصور الأولى لـ حادث تفحم سيارة بالإسكندرية ومصرع ركابها الثلاثة

المجني عليه

المتهم توعده في فيديو.. تفاصيل مقتل صاحب أشهر محل كشري في حلوان

حالة الطقس

أمطار وانخفاض بالحرارة.. تحذير عاجل من الأرصاد عن حالة الطقس

عمر مرموش

مشاركة قصيرة وغضب.. ماذا قالت جماهير مانشستر سيتي عن عمر مرموش؟

المجني عليه

هدده في لايف.. كواليس مقتل صاحب محل كشري شهير بحلوان

وزير التربية والتعليم

قرار عاجل بعقد التقييم المبدئي للصفين الأول والثاني الابتدائي .. 14 ديسمبر

المياه

مساء الجمعة.. قطع المياه لمدة 8 ساعات عن بعض مناطق الجيزة

المعتمر المصري عبد العزيز

بلدي الثاني.. المعتمر المصري صاحب واقعة التعدي بالحرم يطالب بالتوقف عن نشر الفيديو

الجهاز المصري للملكية الفكرية

الجهاز المصري للملكية الفكرية يشارك في المؤتمر العربي الآسيوي السنوي للتقانات الحيوية 2025

عمرو عثمان

مدير الإدمان يستعرض التدخلات لمواجهة مشكلة المخدرات وبرامج الدمج للمتعافين

مكتبة مصر العامة تُنظم 11 زيارة للمكتبة المتنقلة خلال شهر أكتوبر

القوات المسلحة بالتعاون مع محافظة القاهرة ومؤسسات المجتمع المدني تفتتح مجمع الأمل لورش الصناعات اليدوية والجلدية

أبرزها الماء الدافئ.. مشروبات لعلاج احتقان الحلق

في أحدث إطلالة.. أمينة خليل تثير الجدل بخصر منحوت

القوات المسلحة بالتعاون مع محافظة القاهرة ومؤسسات المجتمع المدني تفتتح مجمع الأمل لورش الصناعات اليدوية والجلدية

القوات المسلحة بالتعاون مع محافظة القاهرة ومؤسسات المجتمع المدني تفتتح مجمع الأمل لورش الصناعات اليدوية والجلدية

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فيلم الساقية… حين يخاطب التاريخ أبناءه بأدوات عصرهم

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: نفاق الذات

جلد الذات ..

أحمد عبد القوى يكتب : أساتذة في جلد الذات

محمد سفيان براح سفير الجزائر بالقاهرة

سفير الجزائر يكتب: روح نوفمبر... من ملحمة التحرير إلى معركة البناء

