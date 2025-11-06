يوفر ألف فرصة عمل..رئيس الوزراء يفتتح مصنع لفلاتر المركبات بالعاشر

كشف محمد عادل، مراسل قناة "إكسترا نيوز"، عن تفاصيل افتتاح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، لمصنع "منصور لفلاتر المركبات والفلاتر الصناعية" بمدينة العاشر من رمضان.

وأوضح المراسل، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية مريم حسن على قناة "إكسترا نيوز"، أن رئيس الوزراء قام بجولة تفقدية شاملة داخل المصنع لمتابعة خطوط الإنتاج المختلفة والاطلاع على مراحل التصنيع والتعبئة.

وأشار إلى أن المصنع يقع على مساحة تبلغ نحو 7300 متر مربع، ويوفر حوالي 1000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، ما يعكس جهود الدولة في دعم الصناعات الوطنية وخلق فرص عمل للشباب.

إنتاج 2.5 مليون فلتر في المرحلة الأولى

وبيّن المراسل أن القائمين على المشروع أكدوا أن المرحلة الأولى من إنتاج المصنع ستستمر حتى عام 2026، بإجمالي 2.5 مليون فلتر سنويًا لتغطية احتياجات السوق المحلي، على أن يرتفع الإنتاج لاحقًا إلى 5 ملايين فلتر سنويًا مع التوسع في مراحل التشغيل القادمة.

وأضاف أن المصنع يهدف إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي في إنتاج فلاتر المركبات والصناعات المرتبطة بها، مع خطة مستقبلية للتوسع في التصدير للأسواق الخارجية.

إعادة تشغيل المصنع بعد توقفه منذ عام 2021

ولفت محمد عادل إلى أن المصنع كان متوقفًا عن العمل منذ عام 2021، إلا أن الفترة الأخيرة شهدت جهودًا مكثفة لإعادة تشغيله بدعم من الدولة ووزارة الصناعة ضمن خطة النهوض بالقطاع الصناعي وتوطين الصناعات الاستراتيجية، وعلى رأسها صناعة مكونات السيارات.

وأكد أن هذا المشروع يأتي ضمن رؤية الحكومة لتوسيع قاعدة الإنتاج الصناعي المحلي وتشجيع القطاع الخاص على ضخ المزيد من الاستثمارات في المجالات الحيوية.

زيارة حكومية لمصانع أخرى ضمن خطة المتابعة الميدانية

وأوضح مراسل "إكسترا نيوز" أن جولة رئيس الوزراء لم تقتصر على مصنع منصور فقط، بل من المقرر أن تشمل أيضًا زيارة مصنع آخر بمدينة بدر، في إطار المتابعة المستمرة لمشروعات التصنيع الجديدة ومتابعة جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة في القطاعات الصناعية.

تعاون مصري قطري لتعزيز الاستثمارات بمحافظة مطروح

واختتم محمد عادل تقريره بالإشارة إلى أن اليوم يشهد أيضًا توقيع شراكة استثمارية استراتيجية بين مصر وقطر لتطوير وتنمية منطقتي سملا وعلم الروم بمحافظة مطروح، بما يعزز العلاقات الاقتصادية الثنائية ويفتح آفاقًا جديدة للتعاون الاستثماري بين البلدين.