مدبولي يفتتح توسعات مصنع شنايدر إليكتريك بمدينة بدر.. ويدشن مصنع المنصور

يفتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بعد قليل، توسعات مصنع شنايدر إليكتريك في مدينة بدر، ضمن خطة الدولة لدعم وتوطين الصناعات الكهربائية والإلكترونية في مصر.



ويأتي هذا الافتتاح في إطار حرص الحكومة على تشجيع الشركات العالمية على التوسع في السوق المصرية، وتعزيز دور مصر كمركز إقليمي لتصنيع وتصدير المنتجات التكنولوجية والطاقة الذكية إلى الأسواق الإقليمية والعالمية.

ومن المقرر أن يتفقد رئيس الوزراء خلال الزيارة خطوط الإنتاج الجديدة والتقنيات الحديثة التي تم إدخالها في المصنع، والتي تسهم في زيادة الطاقة الإنتاجية وتعميق المكون المحلي في منتجات الشركة، بما يتماشى مع توجه الدولة نحو التحول الصناعي المستدام.

مدبولي يفتتح مصنع "المنصور لتصنيع فلاتر المركبات" بالعاشر من رمضان

وفي وقت سابق من اليوم، افتتح الدكتور مصطفى مدبولي مصنع "المنصور لتصنيع فلاتر المركبات والفلاتر الصناعية" بمدينة العاشر من رمضان، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين ورجال الصناعة.

وأكد رئيس الوزراء خلال الافتتاح أن الدولة تسعى إلى تعزيز قطاع الصناعات المغذية وزيادة نسبة المكون المحلي في الصناعات الهندسية، خاصة في قطاع صناعة السيارات، الذي يمثل أحد الركائز الأساسية لخطة الدولة الصناعية.

وأشار مدبولي إلى أن الحكومة تعمل على تهيئة البيئة الاستثمارية وتقديم التيسيرات والحوافز للمستثمرين، بهدف توطين الصناعات الاستراتيجية وزيادة فرص العمل، تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعم التصنيع المحلي وتحقيق التنمية الصناعية الشاملة.