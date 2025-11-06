قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
7 أهلي ونجم زملكاوي وثنائي بيراميدزِ | قائمة أغلى 10 لاعبين في السوبر
قرار نهائي بشأن الحد الأقصى لصرف الحصص الزائدة فوق النصاب القانوني للمعلمين
​مصرع 3 أشخاص وإصابة آخرين في حادث مروع على طريق الطور - شرم الشيخ القديم | صور
جريمة تضرب حلوان .. ننشر صور صاحب مكرونة أبو رجيلة ضحية حلمي
يوفر ألف فرصة عمل..رئيس الوزراء يفتتح مصنع لفلاتر المركبات بالعاشر
انطلاق الاستراتيجية الوطنية للصحة الرقمية بالمؤتمر العالمي PHDC’25
درجات حافز التفوق الرياضي .. معلومات رسمية تكشف تفاصيل منحها للطلاب
الرابع هذا العام | مقتل لاعب في الإكوادور برصاصة طائشة
رئيس جامعة بورسعيد: المدن الجامعية تمثل بيتًا ثانيًا للطلاب وتوفر لهم كل مقومات الراحة
فى ذكرى إنتاج أول طلقة ذخيرة مصرية.. وزير الإنتاج الحربي: تمكين الشباب وتصعيد الكوادر النابغة لشغل مناصب قيادية.. تكريم العاملين المتميزين
اعتماد المؤتمر العام لمنظمة اليونسكو انتخاب الدكتور خالد العناني مديراً عاماً للمنظمة
الفرق بين الموت الدماغي والموت الحقيقي وأيهما تترتب عليه الأحكام الشرعية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

مدبولي يفتتح توسعات مصنع شنايدر إليكتريك بمدينة بدر.. ويدشن مصنع المنصور

مدبولي
مدبولي
منار عبد العظيم

يفتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بعد قليل، توسعات مصنع شنايدر إليكتريك في مدينة بدر، ضمن خطة الدولة لدعم وتوطين الصناعات الكهربائية والإلكترونية في مصر.


ويأتي هذا الافتتاح في إطار حرص الحكومة على تشجيع الشركات العالمية على التوسع في السوق المصرية، وتعزيز دور مصر كمركز إقليمي لتصنيع وتصدير المنتجات التكنولوجية والطاقة الذكية إلى الأسواق الإقليمية والعالمية.

ومن المقرر أن يتفقد رئيس الوزراء خلال الزيارة خطوط الإنتاج الجديدة والتقنيات الحديثة التي تم إدخالها في المصنع، والتي تسهم في زيادة الطاقة الإنتاجية وتعميق المكون المحلي في منتجات الشركة، بما يتماشى مع توجه الدولة نحو التحول الصناعي المستدام.

مدبولي يفتتح مصنع "المنصور لتصنيع فلاتر المركبات" بالعاشر من رمضان

وفي وقت سابق من اليوم، افتتح الدكتور مصطفى مدبولي مصنع "المنصور لتصنيع فلاتر المركبات والفلاتر الصناعية" بمدينة العاشر من رمضان، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين ورجال الصناعة.

وأكد رئيس الوزراء خلال الافتتاح أن الدولة تسعى إلى تعزيز قطاع الصناعات المغذية وزيادة نسبة المكون المحلي في الصناعات الهندسية، خاصة في قطاع صناعة السيارات، الذي يمثل أحد الركائز الأساسية لخطة الدولة الصناعية.

وأشار مدبولي إلى أن الحكومة تعمل على تهيئة البيئة الاستثمارية وتقديم التيسيرات والحوافز للمستثمرين، بهدف توطين الصناعات الاستراتيجية وزيادة فرص العمل، تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعم التصنيع المحلي وتحقيق التنمية الصناعية الشاملة.

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء مصنع شنايدر إليكتريك

انبعاث شمسي

خلال ساعات.. تحذير من عاصفة جيومغناطيسية قوية تضرب الأرض

صورة السيارة

الصور الأولى لـ حادث تفحم سيارة بالإسكندرية ومصرع ركابها الثلاثة

المجني عليه

المتهم توعده في فيديو.. تفاصيل مقتل صاحب أشهر محل كشري في حلوان

حالة الطقس

أمطار وانخفاض بالحرارة.. تحذير عاجل من الأرصاد عن حالة الطقس

عمر مرموش

مشاركة قصيرة وغضب.. ماذا قالت جماهير مانشستر سيتي عن عمر مرموش؟

المجني عليه

هدده في لايف.. كواليس مقتل صاحب محل كشري شهير بحلوان

وزير التربية والتعليم

قرار عاجل بعقد التقييم المبدئي للصفين الأول والثاني الابتدائي .. 14 ديسمبر

الاهلي

قدراته لا تؤهله.. مجدي عبد الغني يهاجم نجم الأهلي

تطعيم الأطفال والمراهقين ضد كوفيد

دراسة حديثة تسلط الضوء على فوائد تطعيم الأطفال والمراهقين ضد كوفيد

دراسة أمريكية: مضاد حيوي شائع قد يقلل من خطر الإصابة بالفصام

دراسة أمريكية: مضاد حيوي شائع قد يقلل من خطر الإصابة بالفصام

نزلات البرد

بدون أدوية .. علاجات منزلية لنزلات البرد

مكتبة مصر العامة تُنظم 11 زيارة للمكتبة المتنقلة خلال شهر أكتوبر

القوات المسلحة بالتعاون مع محافظة القاهرة ومؤسسات المجتمع المدني تفتتح مجمع الأمل لورش الصناعات اليدوية والجلدية

أبرزها الماء الدافئ.. مشروبات لعلاج احتقان الحلق

في أحدث إطلالة.. أمينة خليل تثير الجدل بخصر منحوت

القوات المسلحة بالتعاون مع محافظة القاهرة ومؤسسات المجتمع المدني تفتتح مجمع الأمل لورش الصناعات اليدوية والجلدية

القوات المسلحة بالتعاون مع محافظة القاهرة ومؤسسات المجتمع المدني تفتتح مجمع الأمل لورش الصناعات اليدوية والجلدية

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فيلم الساقية… حين يخاطب التاريخ أبناءه بأدوات عصرهم

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: نفاق الذات

جلد الذات ..

أحمد عبد القوى يكتب : أساتذة في جلد الذات

محمد سفيان براح سفير الجزائر بالقاهرة

سفير الجزائر يكتب: روح نوفمبر... من ملحمة التحرير إلى معركة البناء

