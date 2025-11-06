مدبولي: مصر تسعى لتصبح مركزًا إقليميًا لصناعة السيارات بدعم من القيادة السياسية

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بدفع عجلة الصناعة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي يضع ملف التصنيع المحلي وزيادة الإنتاج في مقدمة أولويات الدولة.

وأوضح مدبولي أن الحكومة تعمل على تهيئة المناخ المناسب لجذب الاستثمارات الصناعية، وتقديم التيسيرات اللازمة لزيادة معدلات النمو الاقتصادي وتوطين الصناعات الإستراتيجية.

نقلة نوعية في صناعة السيارات المصرية

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الدولة تستهدف تحقيق نقلة نوعية في صناعة السيارات داخل مصر، من خلال خطة متكاملة تستهدف تطوير الصناعة وزيادة نسب المكون المحلي. وأكد أن الحكومة تسعى لجعل مصر مركزًا إقليميًا لصناعة السيارات في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، عبر تشجيع الشركات العالمية على إقامة مصانعها في مصر، والاستفادة من موقعها الجغرافي وشبكة اتفاقياتها التجارية الواسعة.

افتتاح مصنع منصور لفلاتر المركبات: خطوة جديدة نحو توطين الصناعة

جاءت تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي خلال افتتاحه مصنع “منصور لفلاتر المركبات”، والذي يعد نموذجًا ناجحًا للاستثمارات الوطنية التي تسهم في دعم الصناعة المحلية.

وأوضح رئيس الوزراء أن الدولة عملت خلال السنوات الماضية على توفير البنية التحتية اللازمة للنهوض بالقطاع الصناعي، من مناطق صناعية مجهزة، وشبكات طرق وموانئ حديثة، إلى جانب تطوير منظومة الخدمات اللوجستية.

تشجيع الاستثمارات الوطنية والأجنبية

وأضاف مدبولي أن التيسيرات والحوافز التي اتخذتها الدولة في ملف الصناعة، من تبسيط الإجراءات وتوفير الأراضي الصناعية، أسهمت في تشجيع الشركات الأجنبية والوطنية على توسيع استثماراتها في السوق المصرية.

وأكد أن الحكومة ماضية في نهجها لدعم المستثمرين، وتذليل العقبات أمامهم، بما يسهم في زيادة الإنتاج وفرص العمل وتعزيز القدرة التنافسية للصناعات المصرية في الأسواق العالمية.