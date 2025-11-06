قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
​مصرع 3 أشخاص وإصابة آخرين في حادث مروع على طريق الطور - شرم الشيخ القديم | صور
جريمة تضرب حلوان .. ننشر صور صاحب مكرونة أبو رجيلة ضحية حلمي
يوفر ألف فرصة عمل..رئيس الوزراء يفتتح مصنع لفلاتر المركبات بالعاشر
انطلاق الاستراتيجية الوطنية للصحة الرقمية بالمؤتمر العالمي PHDC’25
درجات حافز التفوق الرياضي .. معلومات رسمية تكشف تفاصيل منحها للطلاب
الرابع هذا العام | مقتل لاعب في الإكوادور برصاصة طائشة
رئيس جامعة بورسعيد: المدن الجامعية تمثل بيتًا ثانيًا للطلاب وتوفر لهم كل مقومات الراحة
فى ذكرى إنتاج أول طلقة ذخيرة مصرية.. وزير الإنتاج الحربي: تمكين الشباب وتصعيد الكوادر النابغة لشغل مناصب قيادية.. تكريم العاملين المتميزين
اعتماد المؤتمر العام لمنظمة اليونسكو انتخاب الدكتور خالد العناني مديراً عاماً للمنظمة
الفرق بين الموت الدماغي والموت الحقيقي وأيهما تترتب عليه الأحكام الشرعية
20 مليون دولار للكيلوجرام.. الوقود الأغلى في الكون | أي المجالات يستخدم الذهب الأزرق؟
ملك تايلاند يقوم بزيارة دولية إلى الصين هذا الشهر
مدبولي: مصر تسعى لتصبح مركزًا إقليميًا لصناعة السيارات بدعم من القيادة السياسية

مدبولي
مدبولي
منار عبد العظيم

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بدفع عجلة الصناعة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي يضع ملف التصنيع المحلي وزيادة الإنتاج في مقدمة أولويات الدولة. 

وأوضح مدبولي أن الحكومة تعمل على تهيئة المناخ المناسب لجذب الاستثمارات الصناعية، وتقديم التيسيرات اللازمة لزيادة معدلات النمو الاقتصادي وتوطين الصناعات الإستراتيجية.

نقلة نوعية في صناعة السيارات المصرية

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الدولة تستهدف تحقيق نقلة نوعية في صناعة السيارات داخل مصر، من خلال خطة متكاملة تستهدف تطوير الصناعة وزيادة نسب المكون المحلي. وأكد أن الحكومة تسعى لجعل مصر مركزًا إقليميًا لصناعة السيارات في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، عبر تشجيع الشركات العالمية على إقامة مصانعها في مصر، والاستفادة من موقعها الجغرافي وشبكة اتفاقياتها التجارية الواسعة.

افتتاح مصنع منصور لفلاتر المركبات: خطوة جديدة نحو توطين الصناعة

جاءت تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي خلال افتتاحه مصنع “منصور لفلاتر المركبات”، والذي يعد نموذجًا ناجحًا للاستثمارات الوطنية التي تسهم في دعم الصناعة المحلية. 

وأوضح رئيس الوزراء أن الدولة عملت خلال السنوات الماضية على توفير البنية التحتية اللازمة للنهوض بالقطاع الصناعي، من مناطق صناعية مجهزة، وشبكات طرق وموانئ حديثة، إلى جانب تطوير منظومة الخدمات اللوجستية.

تشجيع الاستثمارات الوطنية والأجنبية

وأضاف مدبولي أن التيسيرات والحوافز التي اتخذتها الدولة في ملف الصناعة، من تبسيط الإجراءات وتوفير الأراضي الصناعية، أسهمت في تشجيع الشركات الأجنبية والوطنية على توسيع استثماراتها في السوق المصرية. 

وأكد أن الحكومة ماضية في نهجها لدعم المستثمرين، وتذليل العقبات أمامهم، بما يسهم في زيادة الإنتاج وفرص العمل وتعزيز القدرة التنافسية للصناعات المصرية في الأسواق العالمية.

