رئيس الوزراء يصل مدينة بدر لافتتاح توسعات مصنع لإدارة الطاقة

وصل الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء الي مدينة بدر بمحافظة القاهرة لافتتاح توسعات احد مصانع التي تعمل في مجال إدارة الطاقة والتحكم الآلي في العديد من مشروعات البنية التحتية.

وعقب وصوله افتتح رئيس مجلس الوزراء التوسعات الجديدة للمصنع وتفقد التوسعات الجديدة ورافقه وزير الصناعة ووزير الاستثمار واستمع مدبولي لشرح حول التوسعات الجديدة وما تضيفه لصناعة المصرية.

وافتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم؛ مصنع "المنصور لتصنيع فلاتر المركبات والفلاتر الصناعية"، بمدينة العاشر من رمضان، بمحافظة الشرقية وذلك بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير النقل والصناعة، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والمهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية.