وزير البلدية القطري: مشروع "علم الروم" يخلق أكثر من 250 ألف فرصة عمل

شهد عبدالله بن حمد بن عبدالله العطية مراسم توقيع صفقة استثمارية استراتيجية جديدة، من خلال شراكة بين وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وشركة "الديار" القطرية، لتنفيذ مشروع تطوير وتنمية قطعة أرض تبلغ مساحتها 4900.99 فدان (تعادل 20,588,235 مترًا مربعًا) في منطقة "سملا وعلم الروم" بالساحل الشمالي الغربي.

مشروع استراتيجي لتعزيز مكانة الساحل الشمالي

وأكد عبدالله بن حمد أن المشروع يمثل خطوة استراتيجية نحو تعزيز مكانة الساحل الشمالي المصري كوجهة سياحية واستثمارية عالمية متكاملة، مشيرًا إلى أن هذه الشراكة تعكس التزام دولة قطر كشريك رئيسي في دعم جهود الحكومة المصرية لتحقيق التنمية المستدامة وتشغيل المناطق الساحلية على مدار العام.

استثمار ضخم وفرص عمل متعددة

وأشار العطية إلى أن المشروع يُعد أحد أبرز المشاريع الاستثمارية في المنطقة، حيث يقدر حجم الاستثمار بنحو 29.7 مليار دولار أمريكي، متوقعًا أن يوفّر المشروع أكثر من 250 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، ما يسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الساحل الشمالي.

الثقة في الاقتصاد المصري

وصرح عبدالله بن حمد بأن هذا المشروع يعكس ثقة شركة "الديار القطرية" في قوة الاقتصاد المصري، وإيمانها بجدوى الاستثمار في موقعه الجغرافي المتميز، مؤكداً أن المشروع سيحقق قيمة مضافة كبيرة على الصعيدين الاقتصادي والسياحي لمصر، ويعزز مكانتها كمركز استثماري عالمي على الساحل الشمالي الغربي.