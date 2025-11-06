قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أدرعي يحذر سكان الجنوب اللبناني: ابتعدوا عن مواقع حزب الله فورا
البيان الختامي لاجتماع وزراء خارجية مصر والجزائر وتونس بشأن ليبيا
ننشر توصيات الندوة الدولية المشتركة بين الأزهر والشئون الإسلامية السعودية لتعزيز قيم الوسطية
جيش الاحتلال يعلن عن إنذار عاجل بعد قليل لسكان جنوب لبنان
سترت بنتي وخدت حقي.. قا.تل صاحب مطعم شهير بحلوان: ظلمني 16 سنة
تعليمات أخيرة.. 12 معلومة عن مباراة الزمالك وبيراميدز بـ السوبر المصري
قطع المياه عن بعض مناطق جنوب الجيزة مساء الجمعة.. تعرف عليها
استعدادات البعثات المصرية في الخارج لانتخابات مجلس النواب 2025
آلية دول الجوار الثلاثية.. تفاصيل المباحثات بين مصر والجزائر وتونس بشأن ليبيا
لائحة السوبر| ركلات جزاء أم وقت إضافي بلقاءات نصف النهائي حال التعادل
كولر ومانويل جوزيه الأكثر تتويجا بالسوبر المصري
غرفة ملابس الأهلي قبل لقاء السوبر أمام سيراميكا كليوباترا.. صور
رئيس الوزراء: استعداد الحكومة لتوقيع 50 مشروعًا جديدًا الأحد المقبل

مدبولي
مدبولي
منار عبد العظيم

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة تدخلت للاستثمار في البنية التحتية رغم التحديات، بهدف تمهيد الطريق لجذب الاستثمارات المباشرة إلى منطقة الساحل الشمالي الغربي، وجعلها نموذجًا للتنمية المتكاملة.

وأشار مدبولي إلى أن الحكومة وضعت منطقة الساحل الشمالي على رأس أولوياتها للتنمية، مع التركيز على مشاريع ضخمة تلبي طموحات المواطنين وتعزز الاقتصاد الوطني.

شكر للمواطن المصري

من جانبه، أشاد عبد الله بن حمد، وزير البلديات، بصبر ومثابرة المواطنين، مؤكداً أن دعمهم وتحملهم الظروف الصعبة كان عاملاً رئيسياً في نجاح الدولة في تنفيذ هذه المشروعات الكبرى.

الاقتصاد المصري يحقق قفزة غير مسبوقة

وأضاف مدبولي أن الاقتصاد المصري انطلق بشكل غير مسبوق، مع اهتمام واضح بقطاع الصناعة والاتصالات، إضافة إلى التصدير والزراعة، مشيرًا إلى الأرقام القياسية في الصادرات الزراعية والمشروعات العملاقة التي تنفذها الدولة.

وأكد أن كل هذه الجهود سيكون لها مردود إيجابي ملموس، مع استعداد الحكومة لتوقيع 50 مشروعًا جديدًا يوم الأحد المقبل، لتعزيز التنمية المستدامة وخلق فرص عمل جديدة.

المتحف المصري.. هدية مصر للعالم

واختتم رئيس الوزراء حديثه بالإشارة إلى افتتاح المتحف المصري الكبير، واصفًا إياه بالهدية الفريدة لمصر وللعالم، مؤكداً أن الجميع يتمنى زيارته، وهو ما يعكس المكانة الثقافية والتاريخية لمصر على الصعيدين الإقليمي والدولي.

صورة السيارة

الصور الأولى لـ حادث تفحم سيارة بالإسكندرية ومصرع ركابها الثلاثة

المجني عليه

المتهم توعده في فيديو.. تفاصيل مقتل صاحب أشهر محل كشري في حلوان

المتهم

سترت بنتي وخدت حقي.. قا.تل صاحب مطعم شهير بحلوان: ظلمني 16 سنة

حالة الطقس

أمطار وانخفاض بالحرارة.. تحذير عاجل من الأرصاد عن حالة الطقس

المجني عليه

هدده في لايف.. كواليس مقتل صاحب محل كشري شهير بحلوان

وزير التربية والتعليم

قرار عاجل بعقد التقييم المبدئي للصفين الأول والثاني الابتدائي .. 14 ديسمبر

المياه

مساء الجمعة.. قطع المياه لمدة 8 ساعات عن بعض مناطق الجيزة

الاهلي

قدراته لا تؤهله.. مجدي عبد الغني يهاجم نجم الأهلي

أرشيفية

بمساحة 4900 فدان.. تفاصيل صفقة مشروع علم الروم بالساحل الشمالي

أرشيفية

إعلام إسرائيلي: الجيش يستهدف مواقع تابعة لحزب الله في جنوب لبنان

صورة أرشيفية

تواصل تدفق المساعدات واستعدادات مكثفة بمعبر رفح قبل المؤتمر الدولي لإعمار غزة

مكتبة مصر العامة تُنظم 11 زيارة للمكتبة المتنقلة خلال شهر أكتوبر

مكتبة مصر العامة بالزقازيق

القوات المسلحة بالتعاون مع محافظة القاهرة ومؤسسات المجتمع المدني تفتتح مجمع الأمل لورش الصناعات اليدوية والجلدية

أبرزها الماء الدافئ.. مشروبات لعلاج احتقان الحلق

في أحدث إطلالة.. أمينة خليل تثير الجدل بخصر منحوت

القوات المسلحة بالتعاون مع محافظة القاهرة ومؤسسات المجتمع المدني تفتتح مجمع الأمل لورش الصناعات اليدوية والجلدية

القوات المسلحة بالتعاون مع محافظة القاهرة ومؤسسات المجتمع المدني تفتتح مجمع الأمل لورش الصناعات اليدوية والجلدية

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فيلم الساقية… حين يخاطب التاريخ أبناءه بأدوات عصرهم

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: نفاق الذات

جلد الذات ..

أحمد عبد القوى يكتب : أساتذة في جلد الذات

محمد سفيان براح سفير الجزائر بالقاهرة

سفير الجزائر يكتب: روح نوفمبر... من ملحمة التحرير إلى معركة البناء

