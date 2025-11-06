رئيس الوزراء: استعداد الحكومة لتوقيع 50 مشروعًا جديدًا الأحد المقبل

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة تدخلت للاستثمار في البنية التحتية رغم التحديات، بهدف تمهيد الطريق لجذب الاستثمارات المباشرة إلى منطقة الساحل الشمالي الغربي، وجعلها نموذجًا للتنمية المتكاملة.

وأشار مدبولي إلى أن الحكومة وضعت منطقة الساحل الشمالي على رأس أولوياتها للتنمية، مع التركيز على مشاريع ضخمة تلبي طموحات المواطنين وتعزز الاقتصاد الوطني.

شكر للمواطن المصري

من جانبه، أشاد عبد الله بن حمد، وزير البلديات، بصبر ومثابرة المواطنين، مؤكداً أن دعمهم وتحملهم الظروف الصعبة كان عاملاً رئيسياً في نجاح الدولة في تنفيذ هذه المشروعات الكبرى.

الاقتصاد المصري يحقق قفزة غير مسبوقة

وأضاف مدبولي أن الاقتصاد المصري انطلق بشكل غير مسبوق، مع اهتمام واضح بقطاع الصناعة والاتصالات، إضافة إلى التصدير والزراعة، مشيرًا إلى الأرقام القياسية في الصادرات الزراعية والمشروعات العملاقة التي تنفذها الدولة.

وأكد أن كل هذه الجهود سيكون لها مردود إيجابي ملموس، مع استعداد الحكومة لتوقيع 50 مشروعًا جديدًا يوم الأحد المقبل، لتعزيز التنمية المستدامة وخلق فرص عمل جديدة.

المتحف المصري.. هدية مصر للعالم

واختتم رئيس الوزراء حديثه بالإشارة إلى افتتاح المتحف المصري الكبير، واصفًا إياه بالهدية الفريدة لمصر وللعالم، مؤكداً أن الجميع يتمنى زيارته، وهو ما يعكس المكانة الثقافية والتاريخية لمصر على الصعيدين الإقليمي والدولي.