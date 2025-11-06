مدبولي: لولا الإنفاق على البنية التحتية ما اجتذبنا استثمارات في كل المجالات

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، توقيع عقد شراكة استثمارية بين مصر وقطر، لتطوير منطقة "سملا وعلم الروم" بمحافظة مطروح، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة.



ورد الدكتور مصطفي مدبولي، على الإتهامات التي تري أنه يجب على الحكومة أن تقوم بتلك المشاريع بدون مستثمرين، قائلا : “الحقيقة أنا ضحكت، لأننا من خمس سنوات والدولة تتهم أنها أنفقت إستثمارات بدون عائد لتنمية العلمين والعاصمة الجديدة”.

وتابع: “الحقيقة الدولة عندما تدخلت وبدأت بناء وإستثمار بصورة كبيرة في البنية التحتية وتنفيذ مشروعات المدن الجديدة كنا بنتكلم في فترة شديدة الإستثنائية، ورأينا أننا مينفعش إجتذاب إستثمارات كبيرة، ولذلك كدولة إستثمرنا مشروعات جاذبة للقطاع الخاص”.

وأشار: “لولا الإنفاق الذى تم على البنية التحتية لم نكن نستطيع أو ننجح في إجتذاب إستثمارات في كل المجالات، وما قامت به الدولة هو الذى مهد الطريق في الإحتفال بإفتتاح مشروع علم الروم".