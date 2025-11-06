رئيس الوزراء: أشكر المواطن المصري الذي تحمّل مع الدولة جهود التنمية

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حفلًا تاريخيًا لإطلاق خطة التنمية المتكاملة لمنطقة الساحل الشمالي الغربي.

مؤكدًا أن الدولة وضعت هذه المنطقة على رأس أولوياتها التنموية، في خطوة تستهدف تعزيز الاقتصاد الوطني وتحقيق نقلة نوعية في مختلف القطاعات.

شكر وتقدير للرؤساء القادة

أعرب مدبولي خلال كلمته عن خالص شكره للرئيس عبد الفتاح السيسي وأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، مشيرًا إلى أن توجيهاتهم المستمرة كانت وراء تحقيق هذه الإنجازات، وهو ما ساهم في جذب استثمارات ضخمة وفتح آفاق جديدة للتنمية المتكاملة في المنطقة.

دعم القطاعات الاقتصادية المختلفة

أكد رئيس الوزراء أن الدولة ركزت على تنشيط كافة القطاعات الاقتصادية، خاصة الصناعة والاتصالات والزراعة، مع تعزيز التصدير، مشيرًا إلى الأرقام الكبيرة التي تحققت في الصادرات الزراعية والمشروعات العملاقة التي نفذتها الدولة خلال الفترة الماضية.

وأشار إلى افتتاح مصنعين كبيرين، معبرًا عن شكره للمواطن المصري الذي تحمّل مع الدولة جهود التنمية، مشيرًا إلى أن هذه المشروعات ستسهم في دفع عجلة الاقتصاد الوطني وتوفير فرص عمل جديدة.

مستقبل المنطقة: 50 مشروعًا جديدًا

أعلن مدبولي أن يوم الأحد المقبل سيشهد توقيع 50 مشروعًا جديدًا في إطار خطة التنمية المتكاملة لمنطقة الساحل الشمالي الغربي، وهو ما يمثل دفعة قوية للاقتصاد ويعكس التزام الدولة بتحويل المنطقة إلى نموذج عالمي للتنمية المستدامة، مع مراعاة توفير بنية تحتية متطورة ومناطق سياحية وخدمية متكاملة.