ملك القلوب وفخر العرب .. حوار تاريخي بين مجدي يعقوب ومحمد صلاح
عقبة وحيدة| تطورات مفاوضات الأهلي لضم مهاجم الزمالك السابق
مدبولي: مشروع علم الروم دفعة كبيرة لجهود تطوير الساحل الشمالي الغربي
معاكسة فتاة تنتهي بمشاجرة بالأسلحة بالبيضاء في الإسكندرية
أنقرة تكشف حقيقة ضم طلاب سوريين إلى الجيش التركي
الأهلي يتصدر والزمالك وصيفا | 5 أندية تحصد لقب كأس السوبر المصري
مدبولي: لولا الإنفاق على البنية التحتية ما اجتذبنا استثمارات في كل المجالات
مدبولي: 5 سنوات كانوا يشككون في استثمارات الدولة واليوم تظهر النتائج على أرض الواقع
إنشاء أكبر مجمع لتصنيع الضفائر والكابلات الكهربائية للسيارات في الروبيكي
التعليم ترصد شكاوى واستفسارات المعلمين عبر QR كود وتؤكد حرصها على التواصل الفعّال معهم
بالأسماء .. 8 مرشحين لرئاسة حزب الوفد عام 2026
توك شو

رئيس الوزراء: أشكر المواطن المصري الذي تحمّل مع الدولة جهود التنمية

منار عبد العظيم

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حفلًا تاريخيًا لإطلاق خطة التنمية المتكاملة لمنطقة الساحل الشمالي الغربي.

 مؤكدًا أن الدولة وضعت هذه المنطقة على رأس أولوياتها التنموية، في خطوة تستهدف تعزيز الاقتصاد الوطني وتحقيق نقلة نوعية في مختلف القطاعات.

شكر وتقدير للرؤساء القادة

أعرب مدبولي خلال كلمته عن خالص شكره للرئيس عبد الفتاح السيسي وأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، مشيرًا إلى أن توجيهاتهم المستمرة كانت وراء تحقيق هذه الإنجازات، وهو ما ساهم في جذب استثمارات ضخمة وفتح آفاق جديدة للتنمية المتكاملة في المنطقة.

دعم القطاعات الاقتصادية المختلفة

أكد رئيس الوزراء أن الدولة ركزت على تنشيط كافة القطاعات الاقتصادية، خاصة الصناعة والاتصالات والزراعة، مع تعزيز التصدير، مشيرًا إلى الأرقام الكبيرة التي تحققت في الصادرات الزراعية والمشروعات العملاقة التي نفذتها الدولة خلال الفترة الماضية.

وأشار  إلى افتتاح مصنعين كبيرين، معبرًا عن شكره للمواطن المصري الذي تحمّل مع الدولة جهود التنمية، مشيرًا إلى أن هذه المشروعات ستسهم في دفع عجلة الاقتصاد الوطني وتوفير فرص عمل جديدة.

مستقبل المنطقة: 50 مشروعًا جديدًا

أعلن مدبولي أن يوم الأحد المقبل سيشهد توقيع 50 مشروعًا جديدًا في إطار خطة التنمية المتكاملة لمنطقة الساحل الشمالي الغربي، وهو ما يمثل دفعة قوية للاقتصاد ويعكس التزام الدولة بتحويل المنطقة إلى نموذج عالمي للتنمية المستدامة، مع مراعاة توفير بنية تحتية متطورة ومناطق سياحية وخدمية متكاملة.

الدكتور مصطفى مدبولي مدبولي أمير دولة قطر الشيخ

القوات المسلحة بالتعاون مع محافظة القاهرة ومؤسسات المجتمع المدني تفتتح مجمع الأمل لورش الصناعات اليدوية والجلدية

أبرزها الماء الدافئ.. مشروبات لعلاج احتقان الحلق

في أحدث إطلالة.. أمينة خليل تثير الجدل بخصر منحوت

القوات المسلحة بالتعاون مع محافظة القاهرة ومؤسسات المجتمع المدني تفتتح مجمع الأمل لورش الصناعات اليدوية والجلدية

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فيلم الساقية… حين يخاطب التاريخ أبناءه بأدوات عصرهم

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: نفاق الذات

جلد الذات ..

أحمد عبد القوى يكتب : أساتذة في جلد الذات

محمد سفيان براح سفير الجزائر بالقاهرة

سفير الجزائر يكتب: روح نوفمبر... من ملحمة التحرير إلى معركة البناء

