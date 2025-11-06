مدبولي يشهد توقيع عقد شراكة استثمارية مصرية - قطرية لتنمية سملا وعلم الروم

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، توقيع عقد شراكة استثمارية بين مصر وقطر، لتطوير منطقة "سملا وعلم الروم" بمحافظة مطروح، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

تأتي هذه الخطوة في إطار تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين وتفعيل حزمة الاستثمارات القطرية التي تم الاتفاق عليها خلال مباحثات سابقة بين الرئيس عبد الفتاح السيسي وأمير دولة قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

تفاصيل المشروع الاستثماري المشترك

ويستهدف العقد الموقع إقامة مشروعات تنموية متكاملة تشمل قطاعات السياحة والعقارات والخدمات في منطقة "سملا وعلم الروم"، إحدى أكثر المناطق الواعدة على الساحل الشمالي الغربي لمصر.

كما يُعد المشروع خطوة استراتيجية لتعزيز التنمية المحلية وفتح آفاق استثمارية جديدة تلبي الاحتياجات الاقتصادية للسكان وتستقطب السياحة المحلية والدولية.