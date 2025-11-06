قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بالصور

مكتبة مصر العامة تُنظم 11 زيارة للمكتبة المتنقلة خلال شهر أكتوبر

مكتبة مصر العامة بالزقازيق
مكتبة مصر العامة بالزقازيق
محمد الطحاوي

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، على أهمية الدورالذي تقوم به مكتبة مصر العامة في تحفيز أعضائها على حسن استغلال أوقاتهم وتحقيق أقصى استفادة من خلال ممارسة وتعليم الأنشطة الممتعة التي تطور من مهارات الأبناء وقدراتهم الإبداعية مثل الأنشطة الفنية واليدوية والرسم، والموسيقى، وذلك لخلق جيل جديد قادر بالوعى والثقافة على محاربة التطرف الفكري بكافة أشكاله ومواجهة الإرهاب الأسود.

ومن جانبها أشارت رانيا حشيش مديرة مكتبة مصر العامة بالزقازيق إلى أن المكتبة خلال شهر أكتوبر الماضي  قدمت الأنشطة الثقافية" نادى الكتاب ونادى العلوم " ودورات تدريبية متخصصة، منها دورات  " لغة إنجليزية مستوى أول -ICDL"

وفي مجال الفنون ، نظمت ورش " تمثيل مسرحى  " ، كما تضمنت أنشطة الكشافة  وندوات توعوية عن " جوة اللحوم وطرق إختيارها - منزلة الشهيد - المرأة ودورها فى المجتمع - مبادرة رواد النيل للشمول المالى - حقوق الإنسان  " بالإضافة لإستضافة حملة توعوية لمبادرة 100يوم صحة بالتنسيق مع مديرية الصحة.

كما إستقبلت المكتبة مدارس (النصر 2- الجديدة الإعدادية بنات - الشهيد شريف طلعت - روضة مدرسة الناصرية ) وجمعية نور الحياة لذوى الهمم.

ولتشجيع الأطفال  على القراءة والإطلاع وتنمية مهاراتهم الثقافية والاجتماعية قامت المكتبة المتنقلة بالمكتبة  خلال شهر أكتوبر الماضى بتنظيم (11) زيارة لـ (مدرسه التربية الفكرية القرين  – مدرسه  التربية الفكرية بههيا  – مدرسة الأمل بأبوحماد -مدرسة بحر البقر للتعليم الأساسى -مدرسة الثانوية العسكرية بنين - مدرسة الأمل ببلبيس -مدرسة عبد اللطيف حسانين - مدرسة روضة أم المؤمنين -مدرسة أبوحجاب -مدرسة الشهيد هانى أحمد -المجلس القومى للمراة )، كما تم تنظيم معرض لبيع الكتب المستعملة بأسعار رمزية ومعرض لبيع منتجات المكتبة (أكسسورات -ريزن -كروشية ) فضلاً عن تنظيم ترفيهى لذوى الهمم ضمن مبادرة "معاً نستطيع " وقيام فريق الكشافة بتنيظم إحتفالية حرب أكتوبر.

الشرقية محافظ الشرقية مكتبة مصر العامة التطرف الفكري

