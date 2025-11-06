المكتبة المتنقلة تشارك بفعاليات تثقيفية وتوعوية بالبحيرة

شددت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، على تعزيز ثقافة القراءة وتنمية الوعي المعرفي لدى الأجيال الجديدة، بالبحيرة، وضمن فعاليات حملة "إقرأ.. فكّر.. لمستقبل أفضل".

شاركت المكتبة المتنقلة، بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم، أنشطتها المتنوعة بمدرسة الزهراء الخاصة بالمعداوي بمركز ادكو، وقد شهدت الفعاليات تفاعلًا ملحوظًا من الطلاب، بهدف تنمية مهاراتهم الفكرية وتنشيط قدراتهم الإبداعية والسلوكية.

وتضمنت الفعاليات عددًا من الورش المتنوعة، منها ورش تلوين وأنشطة فنية باستخدام ألوان المياه على أشكال الجبس المختلفة، بالإضافة إلى مسابقات وألغاز لتنمية مهارات التفكير، وورشة حكي توعوية ومحاضرة متخصصة حول ظاهرة التنمر، وأخرى لتعزيز الثقة بالنفس، إلى جانب إتاحة الإطلاع على الكتب المتنوعة داخل المكتبة المتنقلة.

كما شملت الفعاليات ألعابًا تعليمية وترفيهية، مثل بازل الحكايات، وألعاب الذاكرة، بهدف تنمية الإدراك والتركيز لدى الأطفال في إطار تفاعلي ممتع.

وتأتي ذاك ضمن جهود محافظة البحيرة لدعم الأنشطة الثقافية والمعرفية بالمؤسسات التعليمية، وغرس القيم الأخلاقية والتربوية بين النشء، بما يساهم في بناء جيل واعٍ وقادر على مواجهة تحديات المستقبل.