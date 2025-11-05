بتكلفة 55 مليون جنيه.. متابعة أعمال رصف طريق الخيري بالبحيرة

شددت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، بضرورة المتابعة الميدانية المستمرة للمشروعات الجاري تنفيذها على أرض المحافظة، ونسب التنفيذ بما يضمن تحقيق أعلى معدلات الجودة والإنجاز في المواعيد المحددة .

تواصل الأجهزة التنفيذية جهودها في رفع كفاءة شبكة الطرق والكباري بمختلف مراكز ومدن البحيرة ، حيث قامت مديرية الطرق والنقل بالبحيرة بقيادة المهندسة كريمة عاشور ، بمتابعة أعمال تنفيذ الطبقة الأسفلتية بطريق الخيري بسطرة بمركز دمنهور ، بطول 7 كيلومترات، وبتكلفة إجمالية 55 مليون جنيه، وذلك ضمن أعمال الخطة الاستثمارية للعامين الماليين 2024/2025 – 2025/2026.

وتأتي هذه الأعمال ضمن خطة المحافظة الشاملة لرفع كفاءة الطرق المحلية وتسهيل حركة النقل بين القرى والمدن، بما ينعكس إيجابًا في تحسين جودة الحياة للمواطنين وتيسير وصولهم إلى الخدمات الحيوية.

وأكدت الدكتورة جاكلين عازر أن المحافظة مستمرة في تنفيذ ومتابعة كافة مشروعات البنية التحتية وفق معايير فنية وهندسية دقيقة، بما يتماشى مع توجهات الدولة في تحقيق التنمية المستدامة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في جميع القطاعات.