ياسر ريان: تريزيجيه الأنسب لقيادة الأهلي أمام سيراميكا كليوباترا.. وبن شرقي لا يستحق المشاركة

أكد ياسر ريان نجم النادي الأهلي السابق، في تصريحات عبر برنامج ستاد المحور، أن تعادل الفريق الأحمر أمام المصري في الدوري لم يكن مرضياً لجماهير القلعة الحمراء، مشيرا إلى أن الفريق مطالب بالعودة بقوة خلال مواجهة سيراميكا كليوباترا المقبلة في كأس السوبر المصري.

وقال ريان: "مباراة سيراميكا ستكون صعبة للغاية، خاصة أن الفريق يمتلك عناصر مميزة ومديراً فنياً كفئاً مثل علي ماهر، وأرفض ما يردده البعض بأن علي ماهر لا يفوز على الأهلي، فهذه مباراة مفتوحة على كل الاحتمالات".

وأضاف نجم الأهلي السابق أن لاعبي الفريق سيلعبون بدوافع قوية لتعويض التعادل الأخير واستعادة الثقة قبل الاستحقاقات المقبلة، مشدداً على ضرورة اختيار العناصر الأكثر جاهزية للمشاركة في اللقاء.

وأوضح ريان: "يجب عدم إشراك المغربي أشرف بن شرقي حالياً لحين استعادة مستواه الفني والبدني، في المقابل أرى أن محمود حسن تريزيجيه هو الأنسب للمشاركة أمام سيراميكا على حساب التونسي محمد علي بن رمضان، نظراً لخبراته الكبيرة وقدرته على صناعة الفارق".

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن الأهلي والزمالك لا يصلح لهما سوى المدرب الأجنبي، قائلاً: "الضغوط الجماهيرية والإعلامية في القطبين تحتاج لمدير فني أجنبي يمتلك شخصية قوية وخبرة في التعامل مع النجوم، وهذا هو الطريق الأنسب لتحقيق الاستقرار والبطولات".