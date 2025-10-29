إبراهيم سعيد يهاجم لاعبي الأهلي: تريزيجيه متعاقد مع العارضة وزيزو بيلعب لنفسه

أثار نجم الكرة المصرية السابق إبراهيم سعيد الجدل بعد انتقاده اللاذع لأداء عدد من لاعبي الأهلي خلال مباراة الفريق أمام بتروجيت، مؤكدًا أن أغلب اللاعبين بعيدون عن مستواهم الحقيقي.

وكتب إبراهيم سعيد في منشور عبر حسابه الشخصي بموقع فيسبوك: “طاهر محمد طاهر الوحيد اللي محافظ على مستواه على مدار أربع سنوات، ولا بيهاجم ولا بيدافع، ومستواه في الموسم كله عبارة عن ٣ مباريات، تواجده في الملعب بلا فائدة، الهدف يسأل عنه الشناوي مع المدافعين".

وتابع: “تريزيجيه متعاقد مع العارضة رغم مجهوده في الملعب”.

وأضاف: “زيزو مستواه سيئ جدًا ولازم يجتهد أكتر، ونفسي أشوف تسديدة منه على المرمى، مش هيفضل مقضيها كرات ثابتة فقط”.

واختتم إبراهيم سعيد: “بن شرقي عايز يعدي من بطن المدافع! من الآخر زيزو وبن شرقي وتريزيجيه بيلعبوا لنفسهم مش للفريق”.



شهدت مباراة الأهلي وبتروجت المقامة حاليًا على استاد الكلية الحربية ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز، تعادل الفريقين بنتيجة 1-1 بعد مرور 65 دقيقة من عمر اللقاء، في مواجهة قوية يُديرها الحكم الدولي محمود بسيوني، بمساعدة يوسف البساطي وخالد حسين، بينما يتولى وائل فرحان ومحمد القاضي إدارة تقنية الفيديو.

الشوط الأول.. بتروجت يتقدم والأهلي يضغط دون فاعلية

جاءت بداية المباراة هادئة بين الفريقين، قبل أن يبدأ الأهلي في السيطرة تدريجيًا على مجريات اللعب دون تهديد حقيقي على مرمى الخصم. وعلى عكس سير اللقاء، نجح بتروجت في تسجيل هدف التقدم بالدقيقة 11 عن طريق المهاجم حامد حمدان، الذي استغل خروجًا خاطئًا من الحارس محمد الشناوي ليضع الكرة برأسه داخل الشباك.

بعد الهدف، حاول الأهلي العودة للمباراة بزيادة الضغط الهجومي، لكن دفاع بتروجت حافظ على تماسكه.

وشهد الشوط الأول توجيه الحكم محمود بسيوني عدة بطاقات صفراء لكل من سيكو سونكو وهادي رياض ومحمد علي عكاشة من بتروجت، بالإضافة إلى طاهر محمد طاهر من الأهلي، لينتهي الشوط الأول بتقدم الفريق البترولي بهدف نظيف.

الشوط الثاني.. جراديشار يعادل النتيجة

دخل الأهلي الشوط الثاني بقوة بحثًا عن التعادل، وواصل الضغط المكثف على مرمى عمر صلاح حارس بتروجت الذي أنقذ فرصة محققة في الدقائق الأولى.

وفي الدقيقة 58، أجرى مارسيل كولر تغييرًا بنزول المهاجم جراديشار بدلًا من طاهر محمد طاهر، وتمكن اللاعب من إحراز هدف التعادل بعد ثلاث دقائق فقط من نزوله، في الدقيقة 61، بعد مراجعة تقنية الفيديو التي أكدت صحة الهدف.