جائزة جديدة للسلام .. تكريم عالمي فى قرعة مونديال 2026 | ما القصة؟

في خطوة غير مسبوقة، أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا عن إطلاق جائزة جديدة تحت اسم "جائزة فيفا للسلام"، والتي ستمنح للمرة الأولى خلال حفل قرعة كأس العالم 2026 المقرر إقامته في الخامس من ديسمبر المقبل في العاصمة الأمريكية واشنطن.

جائزة فيفا للسلام

وتهدف الجائزة، وفق بيان رسمي للاتحاد الدولي، إلى تكريم الجهود الاستثنائية في دعم قيم السلام والتقارب بين الشعوب، حيث أوضح "فيفا" أن الجائزة ستمنح سنويا نيابة عن جماهير كرة القدم حول العالم.

وقال رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، جياني إنفانتينو، في تصريحات نقلها الموقع الرسمي "في عالم يزداد اضطرابا وانقسام، تبقى كرة القدم رمزا لوحدة الشعوب. جائزة فيفا للسلام ستكرم أولئك الذين يسعون بصدق لإنهاء النزاعات وبناء عالم أكثر إنسانية وتضامنا".

وأضاف إنفانتينو أن تقديم الجائزة سيتم شخصيًا منه خلال حفل القرعة، مشيرًا إلى أن الرياضة يمكن أن تكون جسرًا يربط بين الأمم ووسيلة لبناء التفاهم المشترك.

ورغم أن الاتحاد لم يكشف بعد عن هوية الفائز الأول بالجائزة، فإن تكهنات إعلامية رجحت أن يكون الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هو المرشح الأبرز لنيلها، في ظل العلاقة الوثيقة التي تجمعه بإنفانتينو، إضافة إلى دعمه المتواصل لملف تنظيم كأس العالم 2026 المشترك بين الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وكان ترامب قد شارك إلى جانب إنفانتينو في منتدى الأعمال الأمريكي بمدينة ميامي، بحضور نجم كرة القدم الأرجنتيني ليونيل ميسي، حيث أعاد الرئيس الأمريكي التأكيد على "حقه في نيل جائزة نوبل للسلام"، في حين تجاهلته لجنة نوبل مؤخرًا ومنحت الجائزة لزعيمة المعارضة الفنزويلية ماريا كورينا ماتشادو.

العلاقة المتنامية بين "فيفا" وإدارة ترامب السابقة برزت أيضا من خلال تعيين إيفانكا ترامب، ابنة الرئيس الأمريكي، في مجلس إدارة مشروع تعليمي بقيمة 100 مليون دولار، يمول جزئيا من مبيعات تذاكر كأس العالم المقبل.

وفي تصريحات لاحقة، وصف إنفانتينو ترامب بأنه "صديق مقرب وصريح للغاية"، مشيدًا بـ"طاقته المذهلة وتعاونه الكبير في كل ما يتعلق بتنظيم المونديال"، وأضاف: "هو شخص يفعل ما يقول، ويقول ما يفكر فيه، وربما ما يفكر فيه كثيرون دون أن يجرؤوا على قوله، ولهذا هو ناجح جدًا".

ومن المنتظر أن يشهد حفل قرعة المونديال — الذي سيقام في مركز كينيدي بالعاصمة واشنطن — متابعة عالمية ضخمة قد تتجاوز مليار مشاهد، مع ترقب واسع لمعرفة هوية أول من سيحمل جائزة فيفا للسلام.