فيفا يفاجئ منتخب مصر قبل قرعة كأس العالم 2026.. ماذا حدث؟

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم، فيفا، مؤخرًا عن تصنيف المنتخبات لشهر أكتوبر، حيث حقق منتخب مصر تقدمًا ملحوظًا في التصنيف العالمي.

هذه النتائج تأتي في وقت مهم، مع اقتراب قرعة كأس العالم 2026 التي ستجرى في 5 ديسمبر المقبل في واشنطن.

تأهل منتخب مصر لكأس العالم

جدير بالذكر أن منتخب مصر قد حسم تأهله إلى المونديال بالفوز على جيبوتي ثم اتبعه بفوز آخر على غينيا بيساو في مباراة تحصيل حاصل للفريقين.

وأنهى منتخب مصر مشواره في التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026 بالفوز على غينيا بيساو (1 – 0) في الجولة العاشرة والأخيرة بالمجموعة الأولى التي تصدرها بجدارة، وضمن المشاركة في المونديال للمرة الرابعة في تاريخه.

وتأهل منتخب مصر للنهائيات بدون أي خسارة خلال 10 مباريات خاضها، وهي المرة الأولى التي يحقق فيها هذا النجاح منذ تصفيات النسخة الثانية 1934 التي خاض فيها مباراتين فقط أمام منتخب فلسطين.

قرعة كأس العالم 2026

حدد الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) يوم الخامس من ديسمبر المقبل ليكون موعد سحب قرعة كأس العالم 2026.

ستجري مراسم السحب في مركز كينيدي للفنون بالعاصمة الأمريكية واشنطن، حيث قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، وضع منتخب المكسيك على رأس المجموعة الأولى، ومنتخب كندا على رأس المجموعة الثانية، بينما سيتواجد منتخب الولايات المتحدة الأمريكية على رأس المجموعة الرابعة.

ومع زيادة عدد المنتخبات المشاركة من 32 إلى 48، سيتم تقسيم الفرق إلى 12 مجموعة، كل مجموعة تضم أربعة منتخبات.

تصنيف المنتخب المصري

استطاع منتخب مصر التقدم 3 مراكز في التصنيف العالمي ليصبح في المرتبة 32، وهو ما يعكس الإنجاز الذي حققه الفراعنة في تصفيات كأس العالم. تجدر الإشارة إلى أن منتخب مصر يحتفظ بمكانته كأفضل فريق داخل قارة أفريقيا، حيث لا يزال يحتل المركز الثالث في هذه القارة.

هذا التحسن في التصنيف جاء بعد انتصارات المنتخب على جيبوتي وغينيا بيساو خلال المباريات المؤهلة لكأس العالم، مما ساهم في تعزيز موقفه في التصنيف الدولي.

على الجانب الآخر، شهد منتخب المغرب تراجعًا في تصنيفه، حيث انخفض إلى المرتبة 12. في المقابل، تقدمت عدة منتخبات عربية وأفريقية مثل الجزائر، نيجيريا، كوت ديفوار، تونس ومالي، ما يعكس التنافس الشديد بين المنتخبات الأفريقية في هذه الفترة.

من بين الفرق التي حققت أفضل أداء في تصنيف فيفا لشهر أكتوبر، جاء منتخب النيجر الذي حقق أكبر تقدم حيث ارتفع 9 مراكز في التصنيف. وفي السياق العالمي، لا تزال إسبانيا تتصدر التصنيف، بينما ارتفعت الأرجنتين إلى المركز الثاني، وتراجع المنتخب الفرنسي للمركز الثالث. كما حققت ألمانيا قفزة بدخولها ضمن العشرة الأوائل.