الكشف على 828 مواطنا خلال قافلة مجانية بالبحيرة

شددت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، بتكثيف عمل القوافل الطبية المجانية وتقديم خدمات صحية متميزة، خاصة بالمناطق الأكثر احتياجًا، للتيسير على المواطنين وتخفيف الأعباء عن كاهلهم.

نظمت وحدة السكان بديوان عام المحافظة بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة وادي النطرون، ومؤسسة راعي مصر، قافلة طبية مجانية متعددة التخصصات استهدفت قريتي كفر داود والشهداء.

وشملت القافلة تقديم الكشف الطبي وصرف العلاج بالمجان لعدد 828 حالة في مختلف التخصصات، إلى جانب تقديم التوعية الصحية والخدمية للأهالي للارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين في القرى والمناطق النائية.

وتؤكد محافظة البحيرة على استمرار تنفيذ مثل هذه القوافل المتكاملة بمدن وقرى المحافظة، لضمان وصول الخدمات الصحية والاجتماعية لكل المواطنين، وتحقيق العدالة في تقديم الخدمات بجميع المناطق.