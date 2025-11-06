بحضور وزيرة التضامن | انطلاق المعرض العربي للأسر المنتجة لـ ذوي الإعاقة بالدوحة

افتتحت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي رئيسة المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب فعاليات المعرض العربي للأسر المنتجة الذي يقام على هامش الحدث العربى رفيع المستوى حول الأشخاص ذوى الإعاقة وريادة الأعمال والابتكار بالدوحة.

وتفقدت وزيرة التضامن الاجتماعي ووزراء الشؤون الاجتماعية والحضور أروقة المعرض الذي يعرض منتجات متنوعة للأشخاص ذوي الإعاقة، من اكسسورات ومشغولات يدوية، وفضة، وخوص، وملابس تراثية، وخزف وغيرها من المنتجات التي ينفذها العارضون من الأشخاص ذوي الإعاقة.

ويشهد المعرض مشاركة 25 عارضا يمثلون "مصر- الأردن - البحرين- عمان- السودان - فلسطين - قطر - الكويت- السعودية - موريتانيا- المغرب - تونس- الجزائر- العراق"، حيث تشارك مصر بعارضين أحدهما مشارك في المعرض العربي للأسر المنتجة وآخر مشارك في العيش باستقلالية عبر تطبيق يمكن من مشاهدة ما يعرض على الشاشة عن طريق سماع وصف المشهد.

هذا وافتتح منذ قليل فعاليات الدورة الثالثة لمبادرة العيش باستقلالية للأشخاص ذوي الإعاقة بالعاصمة القطرية الدوحة.

وشهد الافتتاح حضور السيد محمد بن طوار الكواري النائب الأول لرئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر، والأستاذ محمد بن صالح العلوي وزير التنمية الاجتماعية بمملكة البحرين رئيس الدورة الـ44 لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، والدكتور خالد حنفي الأمين العام لاتحاد الغرف العربية، والسفير حسام زكي الأمين العام المساعد رئيس مكتب الأمين العام لجامعة الدول العربية، والأستاذة وفاء بني مصطفي وزيرة التنمية الاجتماعية بالمملكة الأردنية الهاشمية، والأستاذ محمد حسن العبيدلي المدير العام للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل والشؤون الاجتماعية بدول الخليج، والوزير المفوض طارق النابلسي مدير إدارة التنمية والسياسات الاجتماعية بجامعة الدول العربية.