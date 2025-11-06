التعريف بالقضية السكانية .. ندوة تثقيفية لطلاب مطروح

​نظم مجمع إعلام مطروح صباح اليوم، الخميس ندوة تثقيفية حول( التعريف بـالقضية السكانية للنشء) وذلك لعدد من طلاب المدارس والأخصائيين الاجتماعيين بالمحافظة.

ركزت الندوة على مفهوم القضية السكانية ومحاورها و​استهدفت الندوة ترسيخ الوعي بالقضية السكانية وأبعادها التنموية والاقتصادية والاجتماعية لدى الفئة الشابة، باعتبارهم قادة المستقبل وأكثر الفئات تأثراً بتلك القضية.



وأكدت خلود رفعت، مديرة مجمع إعلام مطروح، كلمة أكدت فيها على الدور المحوري للإعلام في مواجهة التحديات المجتمعية،مؤكدة على أن استراتيجية الإعلام الداخلي بالهيئة العامة للاستعلامات،تلتزم بتقديم خطاب إعلامي مستنير يصل إلى النشء ويزودهم بالأدوات المعرفية اللازمة ليكونوا جزءاً فعالاً في إيجاد حلول لهذه التحديات.



واوضح أحمد نفادي، بالتحليل والشرح المبسط تأثير الزيادة السكانية على جهود التنمية ومستوى الخدمات، مؤكداً على أهمية تنظيم الأسرة لتحقيق جودة الحياة المنشودة للجميع



​ ركز نفادى على مفهوم "الفرصة السكانية"، موضحاً للنشء أن الاستثمار في التعليم والتدريب والصحة لهذه الأجيال الشابة هو المفتاح لتحويل التحدي السكاني إلى قوة دافعة للتنمية.

​كما شدد على العلاقة الوثيقة بين النمو السكاني غير المنضبط وضغط الخدمات الأساسية مثل المياه، الكهرباء، التعليم، والرعاية الصحية، مؤكداً على أهمية تنظيم الأسرة لتحقيق جودة الحياة المنشودة للجميع.



​واختتم حديثه بتسليط الضوء على دور الإعلام في نشر رسائل التوعية الدقيقة والموضوعية لتمكين الأفراد من اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن مستقبلهم الأسري والمجتمعي.



​شهدت الندوة تفاعلاً كبيراً من الحضور، الذين طرحوا استفساراتهم حول الأبعاد المختلفة للقضية السكانية، مما عكس اهتمامهم ووعيهم بأهمية الموضوع.



أدار الندوة روان عصام أخصائي الإعلام بالمجمع.