مواعيد مباريات الجولة الرابعة من بطولة الدوري المصري

تنطلق منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز بدءا من يوم الأحد 24 أغسطس، حيث تقام مباريات هامة أبرزها لقاء الزمالك مع فاركو، والأهلي أمام غزل المحلة.

مواعيد جدول المباريات كالتالي:

الأحد 24 أغسطس

الاتحاد السكندري × البنك الأهلي – 6:00 مساءً

إنبي × الجونة – 9:00 مساءً

طلائع الجيش × الإسماعيلي – 9:00 مساءً

الإثنين 25 أغسطس

غزل المحلة × الأهلي – 6:00 مساءً

زد × وادي دجلة – 6:00 مساءً

بتروجت × المقاولون العرب – 9:00 مساءً

بيراميدز × مودرن سبورت – 9:00 مساءً

الثلاثاء 26 أغسطس

كهرباء الإسماعيلية × سموحة – 6:00 مساءً

الزمالك × فاركو – 9:00 مساءً

حرس الحدود × المصري – 9:00 مساءً