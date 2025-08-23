قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
«الموت جوعًا».. 281 ضحية المجاعة بغزة والأمم المتحدة تعلن الكارثة رسميًا
«الأونروا»: قطاع غزة يحتاج يوميًا إلى 600 شاحنة مساعدات لتفادي الكارثة
فرنسا تستدعي سفير إيطاليا بسبب تحدي نائب رئيس وزراء بلاده لماكرون
وزيرة التضامن توجه بتقديم التدخلات الإغاثية اللازمة لحادث غرق الطلاب بالإسكندرية
أسعار التصالح في مخالفات البناء.. اعرف التفاصيل
غزة تنزف.. أكثر من 62 ألف شهيد وسط حصار ومجاعة خانقة
القاهرة الإخبارية: ارتفاع شهداء التجويع في غزة إلى 281 بينهم 114 طفلا
تكريم عامل المزلقان بعد إنقاذه شابا من تحت عجلات القضبان ببني سويف
القبض على سايس تعدى على قائد دراجة نارية بالقاهرة
خطوة إيجابية لحماية الأرواح.. تفاصيل مبادرة وزارة النقل
السعودية ترحل 12 ألف وافد خالفوا قوانين العمل والإقامة
رياضة

إسلام جابر: أرفض الانضمام إلى الأهلي.. ومصطفى محمد زملكاوي 100 % ووارد انتقاله للأحمر

مصطفى محمد
مصطفى محمد
ياسمين تيسير

قال إسلام جابر، لاعب المقاولون العرب الحالي والزمالك السابق، إنه يرفض الانضمام إلى النادي الأهلي في الوقت الحالي، لأنه زملكاوي 100% ويعشق نادي الزمالك وجماهيره.

وأضاف "جابر"، في تصريحات لبرنامج “نجوم دوري نايل” مع أحمد المصري عبر إذاعة “أون سبورت إف إم”: “جاءني عرض سابق من الأهلي وقت تواجدي في نادي الداخلية ولم تكلل المفاوضات بالنجاح، بعدها انتقلت للزمالك وعشت أفضل 3 مواسم في مسيرتي الكروية”.

وتابع: “لم أتوقع رحيل الثلاثي إمام عاشور وأشرف بن شرقي وأحمد مصطفى زيزو إلى الأهلي، الأمور كانت صعبة جدًا على جماهير الزمالك، لأن الثلاثي كان يحب الزمالك وجماهيره كثيرًا وكانت هناك علاقة خاصة بين الثلاثي والجماهير”.

وواصل لاعب الزمالك السابق: “انتقال الثلاثي كان مفاجأة غير متوقعة، لكن أكثرهم صدمة كان إمام عاشور، لأنه كان يعشق نادي الزمالك وجماهيره، وكذلك الجماهير، وكان الجميع يعلم أنه سيكون ذا مكانة كبيرة داخل القلعة البيضاء بعد نهاية مشواره، لذلك الأمور كانت صعبة جدًا”.

واستكمل إسلام جابر حديثه: “انتقال مصطفى محمد إلى الأهلي صعب لكل كل شيء في عصر الاحتراف أصبح جائزًا، أنا أدعم كثيرًا مقولة كل لاعب ينتقل حيث مصلحته لإنه الأدرى بها، لكن كل ما في الأمر أن تكون واضحًا مع الجماهير والإدارة في خطوتك القادمة سواء باستكمال عقدك أو الرحيل حتى يكون الجميع مستعد لأي أمور أخرى، لكن لا يصح أن تقول أنك تحب النادي والجماهير، وبعد شهور تنتقل للعب في النادي المنافس”.

وأنهى حديثه قائلا: “أعرف مصطفى محمد جيدًا، هو زملكاوي جدًا ويحب نادي الزمالك وجماهيره، ويتواجد لدعم النادي في المباريات الهامة عندما يكون في مصر وآخرها نهائي كأس مصر أمام بيراميدز، الانتقال إلى الأهلي صعب لكنه جائز”.

مصطفي محمد الزمالك الاهلي

سيارة محمد سيحا بعد حادث سير

وزير الصحة

أحمد شوبير

حالة الطقس

محمد النني

نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2025

موعد صرف المرتبات

حالة الطقس اليوم

احمد عبد القادر

سيف الدين الجزيري

الهلال السعودي

بالصور

جيب شيروكي تطلق سيارة هجينة فاخرة بسعر مناسب

إزالة عقار آيل للسقوط بمدينة بلبيس

سيارة هيونداي السيدان القادمة تثير جدلاً واسعًا قبل إطلاقها

جمبسوت لافت.. مي عمر تبهر متابعيها في أحدث ظهور

محمد رمضان في لبنان

عودة شيرين وحسام حبيب

عيسى بيومي

د. محمد بشاري، الأمين العام للمجلس العالمي للمجتمعات المسلمة

محمد مندور

خالد عامر

د. أمل منصور

