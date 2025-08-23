إسلام جابر: أرفض الانضمام إلى الأهلي.. ومصطفى محمد زملكاوي 100 % ووارد انتقاله للأحمر

قال إسلام جابر، لاعب المقاولون العرب الحالي والزمالك السابق، إنه يرفض الانضمام إلى النادي الأهلي في الوقت الحالي، لأنه زملكاوي 100% ويعشق نادي الزمالك وجماهيره.

وأضاف "جابر"، في تصريحات لبرنامج “نجوم دوري نايل” مع أحمد المصري عبر إذاعة “أون سبورت إف إم”: “جاءني عرض سابق من الأهلي وقت تواجدي في نادي الداخلية ولم تكلل المفاوضات بالنجاح، بعدها انتقلت للزمالك وعشت أفضل 3 مواسم في مسيرتي الكروية”.

وتابع: “لم أتوقع رحيل الثلاثي إمام عاشور وأشرف بن شرقي وأحمد مصطفى زيزو إلى الأهلي، الأمور كانت صعبة جدًا على جماهير الزمالك، لأن الثلاثي كان يحب الزمالك وجماهيره كثيرًا وكانت هناك علاقة خاصة بين الثلاثي والجماهير”.

وواصل لاعب الزمالك السابق: “انتقال الثلاثي كان مفاجأة غير متوقعة، لكن أكثرهم صدمة كان إمام عاشور، لأنه كان يعشق نادي الزمالك وجماهيره، وكذلك الجماهير، وكان الجميع يعلم أنه سيكون ذا مكانة كبيرة داخل القلعة البيضاء بعد نهاية مشواره، لذلك الأمور كانت صعبة جدًا”.

واستكمل إسلام جابر حديثه: “انتقال مصطفى محمد إلى الأهلي صعب لكل كل شيء في عصر الاحتراف أصبح جائزًا، أنا أدعم كثيرًا مقولة كل لاعب ينتقل حيث مصلحته لإنه الأدرى بها، لكن كل ما في الأمر أن تكون واضحًا مع الجماهير والإدارة في خطوتك القادمة سواء باستكمال عقدك أو الرحيل حتى يكون الجميع مستعد لأي أمور أخرى، لكن لا يصح أن تقول أنك تحب النادي والجماهير، وبعد شهور تنتقل للعب في النادي المنافس”.

وأنهى حديثه قائلا: “أعرف مصطفى محمد جيدًا، هو زملكاوي جدًا ويحب نادي الزمالك وجماهيره، ويتواجد لدعم النادي في المباريات الهامة عندما يكون في مصر وآخرها نهائي كأس مصر أمام بيراميدز، الانتقال إلى الأهلي صعب لكنه جائز”.