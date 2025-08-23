قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم السبت 23-8-2025
رفع الراية الحمراء على شواطئ العجمي بسبب اضطراب الأمواج
القصة الكاملة لغرق 6 طلاب وإصابة 14 آخرين بشاطئ «أبو تلات» بالاسكندرية
القاهرة الإخبارية: سقوط شهداء في غارات إسرائيلية على خان يونس ودير البلح والبريج
عودة موجة الطقس الحار.. الأرصاد تحذر من طقس الساعات القادمة
نجم الزمالك السابق: لحظات القاضية ممكن كانت صعبة.. ومحمود علاء اتظلم
10 مدن عربية ضمن قائمة الأعلى حرارة في العالم خلال 24 ساعة.. ماذا يحدث ؟
تحرك فوري وتحويل للنيابة.. مفاجأة بشأن فيديوهات السوشيال ميديا
ناشطون ينددون بتطرف ايتمار بن جفير .. ومصادر : قتال غزة سيستمر لأشهر
غرق 6 طلاب وإصابة 24 في الإسكندرية
إساءات مباشرة طالتني.. قرار حاسم من حسام حبيب ضد محامي شيرين عبدالوهاب
رياضة

بسبب أرض الزمالك ..حلمي طولان يفتح النار علي وزير الإسكان

حلمي طولان
حلمي طولان
باسنتي ناجي

شارك الإعلامي أحمد عبد الباسط تصريحات حلمي طولان المدير الفني لمنتخب مصر المشارك في كأس العرب بشأن ارض نادي الزمالك.

وقال حلمي طولان في تصريحات إذاعية:"أتوجه بسؤال للسيد وزير الإسكان مع كامل احترامي لشخصه هل يجرؤ على سحب فدان واحد فقط من أي عضو في مجلس النواب؟، نادي الزمالك ليس ملك لشخص أو مجلس إدارة بل هو ملك لـ 50 مليون مشجع يعشقونه ويدافعون عنه".

وكان قد كشف حسام المندوه أمين صندوق نادي الزمالك مفاجأة بشأن أرض نادي الزمالك.

وقال حسام المندوه في تصريحاته  لـ الكورة مع فايق:"احنا تعاقدنا مع جهات حكومية أو بنكيه بخصوص أرض أكتوبر يعني إحنا معملناش تعاقدات مع أفراد ولا في قصه بناء فنادق ولا كومباوند ولا مول.

الزمالك مر بظروف سوداء وإحنا مش عارفين الأزمة فين ونناشد القيادة السياسية لأن موضوع الأرض هو حياة أو موت لنادي الزمالك".

وقرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا، منح اللاعبين راحة من التدريبات الجماعية اليوم السبت.

ويستأنف الفريق تدريباته مساء غدا الأحد  على ستاد الكلية الحربية، استعدادًا للقاء فاركو المقبل في مسابقة الدوري الممتاز.

وكان الزمالك خاض مرانه يوم أم  الجمعة  بصورة طبيعية على ستاد الكلية الحربية، في إطار الاستعداد للمباراة المقبلة.

ويستضيف الزمالك نظيره فاركو في التاسعة مساء يوم الثلاثاء المقبل على ستاد السلام في إطار الجولة الرابعة لمسابقة الدوري الممتاز.

وكان فريق الزمالك فاز على نظيره مودرن سبورت بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما مساء يوم الخميس الماضي، على ستاد هيئة قناة السويس في الجولة الثالثة لمسابقة الدوري الممتاز.

