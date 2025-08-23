قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم السبت 23-8-2025
رفع الراية الحمراء على شواطئ العجمي بسبب اضطراب الأمواج
القصة الكاملة لغرق 6 طلاب وإصابة 14 آخرين بشاطئ «أبو تلات» بالاسكندرية
القاهرة الإخبارية: سقوط شهداء في غارات إسرائيلية على خان يونس ودير البلح والبريج
عودة موجة الطقس الحار.. الأرصاد تحذر من طقس الساعات القادمة
نجم الزمالك السابق: لحظات القاضية ممكن كانت صعبة.. ومحمود علاء اتظلم
10 مدن عربية ضمن قائمة الأعلى حرارة في العالم خلال 24 ساعة.. ماذا يحدث ؟
تحرك فوري وتحويل للنيابة.. مفاجأة بشأن فيديوهات السوشيال ميديا
ناشطون ينددون بتطرف ايتمار بن جفير .. ومصادر : قتال غزة سيستمر لأشهر
غرق 6 طلاب وإصابة 24 في الإسكندرية
إساءات مباشرة طالتني.. قرار حاسم من حسام حبيب ضد محامي شيرين عبدالوهاب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

من داخل سيارته.. عمرو السولية يخطف الأنظار في أحدث ظهور على إنستجرام

عمرو السولية
عمرو السولية
سارة عبد الله

شارك عمرو السولية، لاعب نادي سيراميكا كليوباترا، صورة جديدة له في أحدث ظهور عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وظهر السولية بإطلالة رياضية كاجوال، من داخل سيارته، وتفاعل مع الصورة عدد كبير من جمهوره ومتابعيه.

وأعرب عمرو السولية، لاعب خط وسط فريق سيراميكا كليوباترا، عن سعادته الكبيرة بفوزه بجائزة رجل مباراة فريقه أمام إنبي، في اللقاء الذي أُقيم على استاد هيئة قناة السويس، ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري المصري الممتاز.

وقال عمرو السولية خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي إيهاب الكومي، خلال برنامج “الماتش”، عبر قناة “صدى البلد”، سعيد بأول أهدافي مع الفريق، مشيرًا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد أداءً أفضل للفريق.

وأضاف عمرو السولية، أنه يسعى مع زملائه لنقل خبراتهم إلى باقي اللاعبين، الذين أظهروا قابلية كبيرة للتطور، موضحًا أن الفريق قدم أداءً جيدًا في المباريات السابقة، ولكن كان ينقصه ترجمة الجهد إلى أهداف، وهو ما تحقق أمام إنبي. 

وشدد على أن طموحه مع سيراميكا هو التتويج بالعديد من البطولات والمشاركة في البطولات الأفريقية.

وأشاد السولية بالمدرب على ماهر، واصفًا إياه بأنه مدرب على أعلى مستوى، ولديه خبرة كبيرة في الكرة المصرية والأفريقية، قائلًا: "على ماهر من أفضل المدربين الموجودين على الساحة ولديه فكر مختلف، حيث يحب الزيادة الهجومية وتسجيل الكثير من الأهداف".

عمرو السولية
عمرو السولية سيراميكا كليوباترا انستجرام

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سيارة محمد سيحا بعد حادث سير

حارس مرمى الأهلي يتعرض لحادث سير.. ويعلق: الحمد لله

وزير الصحة

غرق 6 طلاب وإصابة 24 في الإسكندرية

أحمد شوبير

الكيمى كو.. شوبير يرد على هتافات جمهور الزمالك ضد نجله

حالة الطقس

شديد الحرارة رطب نهارا.. موعد انتهاء الموجة الحارة وانخفاض 6 درجات مئوية

محمد النني

زوجة النني الأولى تثير الجدل بتعليق غامض .. ماذا يحدث؟

موعد صرف المرتبات

بالزيادة الجديدة.. موعد صرف مرتبات العاملين بالدولة لشهر أغسطس 2025

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم السبت

نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2025

موعد نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2025 .. توضيح عاجل الآن

ترشيحاتنا

المشاجرة

مشاجرة بالأسلحة البيضاء بسبب معاكسة فتاة في المرج

المذيعة سارة خليفة

بالكلبش ولبس السجن .. سارة خليفة تعود من جديد في قضية أموال المخدرات

حادث تصادم سيارتين بطريق أسيوط

3 جثث ومصاب .. رفع آثار حادث تصادم سيارتين في أسيوط.. صور

بالصور

جمبسوت لافت.. مي عمر تبهر متابعيها في أحدث ظهور

مي عمر
مي عمر
مي عمر

تموين بلبيس: ضبط مصنع أعلاف حيوانية ملوثة ومجهولة المصدر

تموين الشرقية
تموين الشرقية
تموين الشرقية

لسبب غريب.. رولز رويس تلقى أغلى سيارة في الماء

رولز رويس
رولز رويس
رولز رويس

بسبب سوء المبيعات.. هيونداي تودع سيارتها الكهربائية الشهيرة

هيونداي
هيونداي
هيونداي

فيديو

عودة شيرين وحسام حبيب

محاميها يستغيث وطليقها ينفي.. عودة شيرين وحسام حبيب| تفاصيل تُكشف لأول مرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عيسى بيومي

عيسى بيومي يكتب: هل يمكن التحكم في الذكاء الاصطناعي؟

د. محمد بشاري، الأمين العام للمجلس العالمي للمجتمعات المسلمة

د. محمد بشاري يكتب: القاضي الذي حوَّل منصة القضاء إلى مقعد أبٍ رحيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: إثراء وحماية اللغة العربية

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رئيس... يليق بقامة وطن

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أمهات يواجهن الموت كي يحيا أطفالهن

المزيد