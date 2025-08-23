من داخل سيارته.. عمرو السولية يخطف الأنظار في أحدث ظهور على إنستجرام

شارك عمرو السولية، لاعب نادي سيراميكا كليوباترا، صورة جديدة له في أحدث ظهور عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وظهر السولية بإطلالة رياضية كاجوال، من داخل سيارته، وتفاعل مع الصورة عدد كبير من جمهوره ومتابعيه.

وأعرب عمرو السولية، لاعب خط وسط فريق سيراميكا كليوباترا، عن سعادته الكبيرة بفوزه بجائزة رجل مباراة فريقه أمام إنبي، في اللقاء الذي أُقيم على استاد هيئة قناة السويس، ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري المصري الممتاز.

وقال عمرو السولية خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي إيهاب الكومي، خلال برنامج “الماتش”، عبر قناة “صدى البلد”، سعيد بأول أهدافي مع الفريق، مشيرًا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد أداءً أفضل للفريق.

وأضاف عمرو السولية، أنه يسعى مع زملائه لنقل خبراتهم إلى باقي اللاعبين، الذين أظهروا قابلية كبيرة للتطور، موضحًا أن الفريق قدم أداءً جيدًا في المباريات السابقة، ولكن كان ينقصه ترجمة الجهد إلى أهداف، وهو ما تحقق أمام إنبي.

وشدد على أن طموحه مع سيراميكا هو التتويج بالعديد من البطولات والمشاركة في البطولات الأفريقية.

وأشاد السولية بالمدرب على ماهر، واصفًا إياه بأنه مدرب على أعلى مستوى، ولديه خبرة كبيرة في الكرة المصرية والأفريقية، قائلًا: "على ماهر من أفضل المدربين الموجودين على الساحة ولديه فكر مختلف، حيث يحب الزيادة الهجومية وتسجيل الكثير من الأهداف".