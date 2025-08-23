السيتي وتوتنهام.. أبرز مباريات اليوم السبت 23-8-2025 والقنوات الناقلة

تنطلق اليوم السبت 23 - 8 - 2025 عدد من المباريات أبرزها مباراة مانشستر سيتي ضد توتنهام فى الدوري الإنجليزي

مواعيد مباريات السوبر السعودي والقنوات الناقلة



النصر X الأهلي – الساعة 3 عصرا على قناة SSC 1

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

مانشستر سيتي X توتنهام – الساعة 2:30 ظهرا على قناة beIN Sports HD 1

بورنموث X وولفرهامبتون – الساعة 5 مساء على قناة beIN Sports HD 2

بيرنلي X سندرلاند – الساعة 5 مساء على قناة beIN SPORTS XTRA 1

برينتفورد X أستون فيلا – الساعة 5 مساء على قناة beIN Sports HD 1

آرسنال X ليدز يونايتد – الساعة 7:30 مساء على قناة beIN Sports HD 1

مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة



مايوركا X سيلتا فيجو – الساعة 6 مساء على قناة beIN Sports HD 3

أتلتيكو مدريد X إلتشي – الساعة 8:30 مساء على قناة beIN Sports HD 3

ليفانتي X برشلونة – الساعة 10:30 مساء على قناة beIN Sports HD 3

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة

جنوى X ليتشي – الساعة 7:30 مساء على قناة AD Sports 2 HD

ساسولو X نابولي – الساعة 7:30 مساء على قناة AD Sports 1 HD

ميلان X كريمونيزي – الساعة 9:45 مساء على قناة AD Sports 1 HD

روما X بولونيا – الساعة 9:45 مساء على قناة AD Sports 2 HD

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة



مارسيليا X باريس إف سي – الساعة 6 مساء على قناة beIN Sports HD 4

نيس X أوكسير – الساعة 8 مساء على قناة beIN Sports HD 5

ليون X ميتز – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 4

مواعيد مباريات الدوري الألماني



فرايبورج X أوجسبورج – الساعة 4:30 عصرا

باير ليفركوزن X هوفينهايم – الساعة 4:30 عصرا

آينتراخت فرانكفورت X فيردر بريمن – الساعة 4:30 عصرا

هايدينهايم X فولفسبورج – الساعة 4:30 عصرا

أونيون برلين X شتوتجارت – الساعة 4:30 عصرا

سانت باولي X بوروسيا دورتموند – الساعة 7:30 مساء

مواعيد مباريات الدوري القطرى والقنوات الناقلة



أم صلالX الشحانية – الساعة 6:30 مساء على قناة AL KASS one

الدحيل Xالوكرة – الساعة 8:30 مساء على قناة AL KASS one

مواعيد مباريات الدوري الإماراتى والقنوات الناقلة



الظفرة X الوصل – الساعة 5 مساء على قناة أبو ظبى الرياضية 2

دبا الفجيرة X العين – الساعة 5 مساء على قناة أبو ظبى الرياضية 1

الوحدة X شباب أهلي دبي – الساعة 7:30 مساء على قناة أبو ظبى الرياضية 1

مواعيد مباريات أمم إفريقيا للمحليين والقنوات الناقلة



أوغنداX السنغال – الساعة 5 مساء على قناة beIN Sports HD 6

السودان Xالجزائر – الساعة 5 مساء على قناة beIN Sports HD 6

مواعيد مباريات دوري المحترفين والقنوات الناقلة



الداخلية X ديروط – الساعة 4:30 عصرا على قناة on sport 1

القناة X الاتصالات – الساعة 4:30 عصرا على قناة on sport 2

أسوان X بلدية المحلة – الساعة 4:30 عصرا

أبو قير للأسمدة X المنصورة – الساعة 4:30 عصرا

طنطا‏ X بترول أسيوط – الساعة 6:30 مساء على قناة on sport 2

اف سى مصر X لا فيينا – الساعة 8:30 مساء على قناة on sport 2