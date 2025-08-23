قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أفضل لاعب .. محمد صلاح ينشر صورة جديدة له عبر إنستجرام..شاهد
التوقيت الشتوي 2025 في مصر.. متى يبدأ وكيف يؤثر على يومك؟
ما الذي حدث لطالب طب قنا أثناء محاولة تركيب ميكروفون لمسجد بنجع حمادى؟|القصة الكاملة
خطة مثيرة للجدل.. ترامب يدرس استخدام بلوتونيوم الحرب الباردة كوقود للمفاعلات
الدوري المصري ... موعد مباراة الاهلي وغزل المحلة والقنوات الناقلة
زلزال في البنتاجون.. إقالات تطال قادة كبار بسبب الضربات ضد إيران
النوبات القلبية خطر متزايد يهدد النساء.. الأعراض وطرق الوقاية
ترامب: "إنتل" وافقت على منح الحكومة الأمريكية حصة 10% من أسهمها
السيتي وتوتنهام.. أبرز مباريات اليوم السبت 23-8-2025 والقنوات الناقلة
استقالة جماعية لأعضاء حزب هولندي بسبب جرائم إسرائيل في غزة
"100 يوم صحة": تقديم 59 مليون خدمة طبية مجانية خلال 38 يومًا
أستاذ بالأزهر: تصوير الزوجة خلال العلاقة فعل مشين وخروج عن تعاليم الإسلام
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

السيتي وتوتنهام.. أبرز مباريات اليوم السبت 23-8-2025 والقنوات الناقلة

مباريات
مباريات
ياسمين تيسير

تنطلق  اليوم السبت 23 - 8 - 2025 عدد من المباريات أبرزها مباراة مانشستر سيتي ضد توتنهام فى الدوري الإنجليزي

مواعيد مباريات السوبر السعودي والقنوات الناقلة


النصر X الأهلي – الساعة 3 عصرا على قناة SSC 1

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

مانشستر سيتي X توتنهام – الساعة 2:30 ظهرا على قناة beIN Sports HD 1

بورنموث X وولفرهامبتون – الساعة 5 مساء على قناة beIN Sports HD 2

بيرنلي X سندرلاند – الساعة 5 مساء على قناة beIN SPORTS XTRA 1

برينتفورد X أستون فيلا – الساعة 5 مساء على قناة beIN Sports HD 1

آرسنال X ليدز يونايتد – الساعة 7:30 مساء على قناة beIN Sports HD 1

مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة
 

مايوركا X سيلتا فيجو – الساعة 6 مساء على قناة beIN Sports HD 3

أتلتيكو مدريد X إلتشي – الساعة 8:30 مساء على قناة beIN Sports HD 3

ليفانتي X برشلونة – الساعة 10:30 مساء على قناة beIN Sports HD 3

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة

جنوى X ليتشي – الساعة 7:30 مساء على قناة AD Sports 2 HD

ساسولو X نابولي – الساعة 7:30 مساء على قناة AD Sports 1 HD

ميلان X كريمونيزي – الساعة 9:45 مساء على قناة AD Sports 1 HD  

روما X بولونيا – الساعة 9:45 مساء على قناة AD Sports 2 HD

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة

مارسيليا X باريس إف سي – الساعة 6 مساء على قناة beIN Sports HD 4

نيس X أوكسير – الساعة 8 مساء على قناة beIN Sports HD 5

ليون X ميتز – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 4

مواعيد مباريات الدوري الألماني

فرايبورج X أوجسبورج – الساعة 4:30 عصرا

باير ليفركوزن X هوفينهايم – الساعة 4:30 عصرا

آينتراخت فرانكفورت X فيردر بريمن – الساعة 4:30 عصرا

هايدينهايم X فولفسبورج – الساعة 4:30 عصرا

أونيون برلين X شتوتجارت – الساعة 4:30 عصرا

سانت باولي X بوروسيا دورتموند – الساعة 7:30 مساء

مواعيد مباريات الدوري القطرى والقنوات الناقلة

أم صلالX  الشحانية – الساعة 6:30 مساء على قناة AL KASS one

الدحيل  Xالوكرة – الساعة 8:30 مساء على قناة AL KASS one

مواعيد مباريات الدوري الإماراتى والقنوات الناقلة
 

الظفرة X الوصل – الساعة 5 مساء  على قناة أبو ظبى الرياضية 2

دبا الفجيرة X العين – الساعة 5 مساء على قناة أبو ظبى الرياضية 1

الوحدة X شباب أهلي دبي – الساعة 7:30 مساء على قناة أبو ظبى الرياضية 1

مواعيد مباريات أمم إفريقيا للمحليين والقنوات الناقلة
 

أوغنداX  السنغال – الساعة 5 مساء على قناة beIN Sports HD 6

السودان  Xالجزائر – الساعة 5 مساء على قناة beIN Sports HD 6

مواعيد مباريات دوري المحترفين والقنوات الناقلة

الداخلية X ديروط – الساعة 4:30 عصرا على قناة on sport 1

القناة X الاتصالات – الساعة 4:30 عصرا  على قناة on sport 2

أسوان X بلدية المحلة – الساعة 4:30 عصرا

أبو قير للأسمدة X المنصورة – الساعة 4:30 عصرا

طنطا‏ X بترول أسيوط – الساعة 6:30 مساء على قناة on sport 2

اف سى مصر X لا فيينا – الساعة 8:30 مساء على قناة on sport 2

الدوري المصري الدوري السعودي الدوري الالماني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الزمالك

حقيقية فتح النائب العام تحقيقات مع مجلس إدارة الزمالك في إهدار المال العام

حالة الطقس

شديد الحرارة رطب نهارا.. موعد انتهاء الموجة الحارة وانخفاض 6 درجات مئوية

أحمد شوبير

الكيمى كو.. شوبير يرد على هتافات جمهور الزمالك ضد نجله

الذهب

أسعار الذهب اليوم السبت 23 أغسطس 2025 في مصر

محمد النني

زوجة النني الأولى تثير الجدل بتعليق غامض .. ماذا يحدث؟

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم السبت

وائل جمعة

ليس محمد صلاح.. وائل جمعة يكشف عن مرشحه لجائزة أفضل لاعب إفريقي

محمود كهربا

بعد أنباء انتقاله لـ القادسية الكويتي..كهربا يثير الجدل بسبب الأهلي

ترشيحاتنا

لحوم

أسعار اللحوم البلدي والمستوردة بالأسواق اليوم السبت 23-8-2025

المهندس امجد حسنين

التطوير العقارى: أزمة رسوم الساحل الشمالي سببها عدم وضوح آليات التنفيذ

حازم المنوفي

المنوفي: التوسع في تصنيع الزبيب خطوة إستراتيجية تدعم الاقتصاد الوطني

بالصور

إطلالة صيفية.. أسماء جلال تستعرض رشاقتها

اسماء جلال
اسماء جلال
اسماء جلال

سبب ارتفاع سعر سيارة نيسان الشهيرة موديل 2026

سيارة نيسان كيكس
سيارة نيسان كيكس
سيارة نيسان كيكس

شيفروليه تعلن إيقاف بيع هذه السيارات فجأة بسبب عيب خطير

شيفروليه
شيفروليه
شيفروليه

استغلي انخفاض سعره.. طريقة عمل مربى الليمون الأضاليا

الليمون الأضاليا
الليمون الأضاليا
الليمون الأضاليا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عيسى بيومي

عيسى بيومي يكتب: هل يمكن التحكم في الذكاء الاصطناعي؟

د. محمد بشاري، الأمين العام للمجلس العالمي للمجتمعات المسلمة

د. محمد بشاري يكتب: القاضي الذي حوَّل منصة القضاء إلى مقعد أبٍ رحيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: إثراء وحماية اللغة العربية

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رئيس... يليق بقامة وطن

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أمهات يواجهن الموت كي يحيا أطفالهن

المزيد