سيارة هيونداي السيدان القادمة تثير جدلاً واسعًا قبل إطلاقها

تعمل هيونداي على تطوير الجيل القادم من إلنترا، وقد التُقطت صورٌ لنموذج أولي مموّه بشكل كبير أثناء اختباره في شوارع كوريا الجنوبية.

ورغم أن الجيل السابع لم يطرح سوى قبل 5 سنوات، إلا أن الشركة اعتادت على تغيير أجيال إلنترا كل خمس سنوات تقريبًا، ما يجعل توقيت الطراز الجديد متوقعًا.

تصميم أكثر حدة وإثارة للجدل

تشير الصور والتصاميم التصورية إلى أن إلنترا الجديدة ستتبنى ملامح أكثر جرأة، وربما مثيرة للانقسام كما حدث مع الطراز الحالي.

في المقدمة: شريط إضاءة LED ممتد بعرض الواجهة، متصل بمصابيح نهارية زاوية، فيما توضع المصابيح الأمامية الرئيسية في أسفل المصد. الشبك الأمامي يبدو أكبر وأكثر زاوية، مع خطوط حادة تخلو من الانحناءات.

في الجانب: نافذة خلفية مربعة وباب خلفي أعلى، ما يمنح المؤخرة طابعًا قريبًا من تصميم كيا EV4 الكهربائية.

وفي الخلف: مصابيح فرامل عمودية مع احتمال وجود شريط ضوئي يربط بينها.

مواصفات سيارة هيونداي إلنترا الجديدة

بحسب تقارير مدونة السيارات الكورية، ستواصل هيونداي تقديم السيارة بمحرك توربيني رباعي الأسطوانات سعة 1.6 لتر، إضافة إلى نسخة هجينة. وفي بعض الأسواق، قد تتوافر نسخة تعمل بالغاز المسال (LPG).

أما الطراز الرياضي إلنترا N، فلم يُؤكد بعد، لكن بالنظر إلى شعبيته الحالية، من غير المرجح أن تتخلى هيونداي عنه.

من المنتظر أن تكشف هيونداي عن الجيل الجديد من إلنترا في العام المقبل، على أن تبدأ المبيعات عالميًا بعد ذلك وفقًا لخصوصية كل سوق.