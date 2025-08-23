إزالة عقار آيل للسقوط بمدينة بلبيس

تابع المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، تنفيذ أعمال إزالة عقار آيل للسقوط وغير مأهول بالسكان بشارعي "علي مكي وحرموش" المتفرع من شارع بورسعيد بمدينة بلبيس، والمكون من دور أرضي وثلاثة أدوار علوية عبارة عن "حوائط حاملة" المملوك بإسم ورثة ح.أ.ع ،وعنهم ش.ح.أ. ع، والذي قد صدر بشأنه قرار إزالة سابقاً من لجنة المنشأت الآيلة للسقوط برئاسة مركز ومدينة بلبيس، وقد تم تحرير محضر ضد اصحابه لعدم تنفيذ قرار الإزالة الصادر،نتيجة خلافات بين الورثة علي ملكية العقار.

كلف المحافظ الدكتور أحمد عبد المعطي نائب المحافظ ومحمد كُجَك، السكرتير العام المساعد للمحافظة بسرعة الإنتقال إلى موقع العقار للإشراف على تنفيذ أعمال الإزالة بالتنسيق مع اللواء أحمد شاكر رئيس مركز ومدينة بلبيس، حيث تم فرض كردون أمني بمحيط العقار والبدء فوراً في تنفيذ أعمال الإزالة باستخدام المعدات واللوادر والحفار ،حفاظاً على سلامة وأرواح المواطنين وتيسير أعمال رفع الأنقاض عقب انتهاء أعمال الإزالة بالكامل.

كما وجه محافظ الشرقية رئيس مركز ومدينة بلبيس بتشكيل لجنة فنية من الإدارة الهندسية بالمركز بالتنسيق مع الجهات المعنية لحصر كافة المنشآت التي قد صدر لها بالفعل قرارات إزالة، ورفع تقرير عاجل بالنتائج، واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية حيال أصحابها.

أكد محافظ الشرقية استمرار المحافظة فى اتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع العقارات ذات الخطورة الداهمه والآيلة للسقوط، واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية حفاظًا على الأرواح والممتلكات.