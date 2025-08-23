جيب شيروكي تطلق سيارة هجينة فاخرة بسعر مناسب

عادت جيب شيروكي في طرازها الجديد لعام 2026 لتظهر بحجم أكبر ولمسة من الفخامة، مع نظام دفع هجين يمنحها كفاءة استهلاك وقود تصل إلى 37 ميلاً للجالون، لتنافس بقوة في فئة الكروس أوفر الهجينة.

ويأتي التصميم الجديد ليمزج بين الطابع القوي الكلاسيكي لجيب والأناقة العصرية.

ويحمل الجيل الجديد مقدمة عمودية مع شبك أمامي نحيف ومصابيح مستطيلة تستحضر ملامح شيروكي XJ الكلاسيكية، بينما تعكس الخطوط الحادة والكسوة السميكة مظهراً رياضيًا متينًا.

وزودت السيارة بعجلات تتراوح بين 17 و20 بوصة مع خيارات إطارات متعددة، فيما يضيف الباب الخلفي المصمم بعناية لمسة من الفخامة، خاصة مع المصابيح المستوحاة من شكل عبوات الوقود.

نمت أبعاد شيروكي بشكل ملحوظ، حيث يبلغ طولها 4,778 مم مع قاعدة عجلات تمتد إلى 2,870 مم، ما منح المقصورة رحابة أكبر.

وقد انعكس ذلك على راحة الركاب ومساحة التخزين، لتصبح السيارة خياراً عملياً للعائلات ومحبي السفر.

في الداخل، اعتمدت جيب فلسفة تصميم أقرب إلى طراز واجونير إس، حيث تأتي عجلة القيادة مربعة الشكل، ولوحة عدادات رقمية بقياس 10.25 بوصة، إلى جانب نظام معلومات وترفيه Uconnect 5 بشاشة 12.3 بوصة مع دعم لاسلكي لأندرويد أوتو وآبل كار بلاي.

كما يحصل الملاك على اشتراك مجاني لمدة عشر سنوات في خدمة Connect One التي توفر التحديثات الهوائية وخصائص الاتصال الذكي.

مواصفات سيارة جيب شيروكي 2026

وتعتمد السيارة على محرك توربيني سعة 1.6 لتر بقوة 177 حصانًا مدعومًا بمحركين كهربائيين وبطارية ليثيوم أيون صغيرة، لتصل القوة الإجمالية إلى 210 أحصنة وعزم 312 نيوتن متر.

ويقترن النظام بناقل حركة إلكتروني متغير باستمرار مع نظام دفع رباعي قياسي يوفر استهلاك وقود يبلغ 42 ميلاً داخل المدينة و33 ميلاً على الطرق السريعة.

رغم التطوير الملحوظ، تواجه شيروكي منافسة شرسة من طرازات مثل تويوتا راف 4 وهيونداي توسان الهجينة، التي تقدم قوة أعلى أو كفاءة أفضل بأسعار أقل نسبيًا.

سعر جيب جراند شيروكي وموعد إطلاقها

ويبدأ سعر شيروكي الجديدة من 36,995 دولاراً شاملاً رسوم التوصيل، ما يجعلها أغلى من أبرز منافسيها مثل كيا سبورتاج هايبرد.

ومن المقرر أن تبدأ عمليات التسليم في أواخر العام الجاري، حيث ستطرح أولاً نسختا ليمتد وأوفرلاند، على أن تلحق بهما الفئات الأقل تكلفة مطلع عام 2026.

وسيتم استيراد جميع الطرازات من مصنع الشركة في تولوكا بالمكسيك.