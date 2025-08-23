قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
غزة تنزف.. أكثر من 62 ألف شهيد وسط حصار ومجاعة خانقة
القاهرة الإخبارية: ارتفاع شهداء التجويع في غزة إلى 281 بينهم 114 طفلا
تكريم عامل المزلقان بعد إنقاذه شابا من تحت عجلات القضبان ببني سويف
القبض على سايس تعدى على قائد دراجة نارية بالقاهرة
خطوة إيجابية لحماية الأرواح.. تفاصيل مبادرة وزارة النقل
استشاري نفسي يحذر: السجائر الإلكترونية خطر صامت يخدع الشباب
السعودية ترحل 12 ألف وافد خالفوا قوانين العمل والإقامة
يمكنه ضرب العمق الروسي.. أوكرانيا تكشف عن الصاروخ فلامنجو
ثانوية عامة أم بكالوريا؟ .. 10 نصائح تربوية لتسهيل الإختيار على الطلاب
الخميس ولا الجمعة.. دار الإفتاء تحدد موعد المولد النبوي الشريف 2025 وغرة ربيع الأول
القصة الكاملة لغرق 6 طلاب وإصابة 14 آخرين بشاطئ «أبو تلات» بالإسكندرية
سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم السبت 23-8-2025
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

جيب شيروكي تطلق سيارة هجينة فاخرة بسعر مناسب

جيب شيروكي
جيب شيروكي
عزة عاطف

عادت جيب شيروكي في طرازها الجديد لعام 2026 لتظهر بحجم أكبر ولمسة من الفخامة، مع نظام دفع هجين يمنحها كفاءة استهلاك وقود تصل إلى 37 ميلاً للجالون، لتنافس بقوة في فئة الكروس أوفر الهجينة.

ويأتي التصميم الجديد ليمزج بين الطابع القوي الكلاسيكي لجيب والأناقة العصرية.

ويحمل الجيل الجديد مقدمة عمودية مع شبك أمامي نحيف ومصابيح مستطيلة تستحضر ملامح شيروكي XJ الكلاسيكية، بينما تعكس الخطوط الحادة والكسوة السميكة مظهراً رياضيًا متينًا. 

وزودت السيارة بعجلات تتراوح بين 17 و20 بوصة مع خيارات إطارات متعددة، فيما يضيف الباب الخلفي المصمم بعناية لمسة من الفخامة، خاصة مع المصابيح المستوحاة من شكل عبوات الوقود.

نمت أبعاد شيروكي بشكل ملحوظ، حيث يبلغ طولها 4,778 مم مع قاعدة عجلات تمتد إلى 2,870 مم، ما منح المقصورة رحابة أكبر.

وقد انعكس ذلك على راحة الركاب ومساحة التخزين، لتصبح السيارة خياراً عملياً للعائلات ومحبي السفر.

في الداخل، اعتمدت جيب فلسفة تصميم أقرب إلى طراز واجونير إس، حيث تأتي عجلة القيادة مربعة الشكل، ولوحة عدادات رقمية بقياس 10.25 بوصة، إلى جانب نظام معلومات وترفيه Uconnect 5 بشاشة 12.3 بوصة مع دعم لاسلكي لأندرويد أوتو وآبل كار بلاي. 

كما يحصل الملاك على اشتراك مجاني لمدة عشر سنوات في خدمة Connect One التي توفر التحديثات الهوائية وخصائص الاتصال الذكي.

مواصفات سيارة جيب شيروكي 2026

وتعتمد السيارة على محرك توربيني سعة 1.6 لتر بقوة 177 حصانًا مدعومًا بمحركين كهربائيين وبطارية ليثيوم أيون صغيرة، لتصل القوة الإجمالية إلى 210 أحصنة وعزم 312 نيوتن متر. 

ويقترن النظام بناقل حركة إلكتروني متغير باستمرار مع نظام دفع رباعي قياسي يوفر استهلاك وقود يبلغ 42 ميلاً داخل المدينة و33 ميلاً على الطرق السريعة.

رغم التطوير الملحوظ، تواجه شيروكي منافسة شرسة من طرازات مثل تويوتا راف 4 وهيونداي توسان الهجينة، التي تقدم قوة أعلى أو كفاءة أفضل بأسعار أقل نسبيًا.

سعر جيب جراند شيروكي وموعد إطلاقها

ويبدأ سعر شيروكي الجديدة من 36,995 دولاراً شاملاً رسوم التوصيل، ما يجعلها أغلى من أبرز منافسيها مثل كيا سبورتاج هايبرد.

ومن المقرر أن تبدأ عمليات التسليم في أواخر العام الجاري، حيث ستطرح أولاً نسختا ليمتد وأوفرلاند، على أن تلحق بهما الفئات الأقل تكلفة مطلع عام 2026.

وسيتم استيراد جميع الطرازات من مصنع الشركة في تولوكا بالمكسيك.

جيب جيب شيروكي جيب جراند شيروكي سعر جيب شيروكي سيارات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سيارة محمد سيحا بعد حادث سير

حارس مرمى الأهلي يتعرض لحادث سير.. ويعلق: الحمد لله

وزير الصحة

غرق 6 طلاب وإصابة 24 في الإسكندرية

أحمد شوبير

الكيمى كو.. شوبير يرد على هتافات جمهور الزمالك ضد نجله

حالة الطقس

شديد الحرارة رطب نهارا.. موعد انتهاء الموجة الحارة وانخفاض 6 درجات مئوية

محمد النني

زوجة النني الأولى تثير الجدل بتعليق غامض .. ماذا يحدث؟

نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2025

موعد نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2025 .. توضيح عاجل الآن

موعد صرف المرتبات

بالزيادة الجديدة.. موعد صرف مرتبات العاملين بالدولة لشهر أغسطس 2025

حالة الطقس اليوم

أمطار رعدية ورياح مثيرة للأتربة..تحذير هام بشأن طقس الساعات المقبلة

ترشيحاتنا

يوم حقلى للذرة الشامية

لدعم الأمن الغذائي.. الزراعة تتابع الحقول الارشادية للذرة الشامية

مطار اسكندرية ( برج العرب سابقا )

أول مطار مستدام .. لهذا يستحق برج العرب رمز بوابة مصر الشمالية| فيديو

مايا مرسي

وزيرة التضامن تتابع تداعيات حادث غرق عدد من الطلاب في الإسكندرية

بالصور

جيب شيروكي تطلق سيارة هجينة فاخرة بسعر مناسب

جيب شيروكي
جيب شيروكي
جيب شيروكي

إزالة عقار آيل للسقوط بمدينة بلبيس

ازالة
ازالة
ازالة

سيارة هيونداي السيدان القادمة تثير جدلاً واسعًا قبل إطلاقها

هينونداي
هينونداي
هينونداي

جمبسوت لافت.. مي عمر تبهر متابعيها في أحدث ظهور

مي عمر
مي عمر
مي عمر

فيديو

عودة شيرين وحسام حبيب

محاميها يستغيث وطليقها ينفي.. عودة شيرين وحسام حبيب| تفاصيل تُكشف لأول مرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عيسى بيومي

عيسى بيومي يكتب: هل يمكن التحكم في الذكاء الاصطناعي؟

د. محمد بشاري، الأمين العام للمجلس العالمي للمجتمعات المسلمة

د. محمد بشاري يكتب: القاضي الذي حوَّل منصة القضاء إلى مقعد أبٍ رحيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: إثراء وحماية اللغة العربية

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رئيس... يليق بقامة وطن

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أمهات يواجهن الموت كي يحيا أطفالهن

المزيد