قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
«الموت جوعًا».. 281 ضحية المجاعة بغزة والأمم المتحدة تعلن الكارثة رسميًا
«الأونروا»: قطاع غزة يحتاج يوميًا إلى 600 شاحنة مساعدات لتفادي الكارثة
فرنسا تستدعي سفير إيطاليا بسبب تحدي نائب رئيس وزراء بلاده لماكرون
وزيرة التضامن توجه بتقديم التدخلات الإغاثية اللازمة لحادث غرق الطلاب بالإسكندرية
أسعار التصالح في مخالفات البناء.. اعرف التفاصيل
غزة تنزف.. أكثر من 62 ألف شهيد وسط حصار ومجاعة خانقة
القاهرة الإخبارية: ارتفاع شهداء التجويع في غزة إلى 281 بينهم 114 طفلا
تكريم عامل المزلقان بعد إنقاذه شابا من تحت عجلات القضبان ببني سويف
القبض على سايس تعدى على قائد دراجة نارية بالقاهرة
خطوة إيجابية لحماية الأرواح.. تفاصيل مبادرة وزارة النقل
السعودية ترحل 12 ألف وافد خالفوا قوانين العمل والإقامة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

«الأونروا»: قطاع غزة يحتاج يوميًا إلى 600 شاحنة مساعدات لتفادي الكارثة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
إسراء صبري

أكدت إيناس حمدان، مدير إعلام وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» في قطاع غزة، أن الأزمات المركبة في القطاع تفاقمت بشكل خطير مع انقطاع الخدمات الأساسية كافة، من صحة ومياه ووقود، حتى وصل الوضع إلى السيناريو الأسوأ والمتمثل في إعلان المجاعة رسميًا.

وقالت «حمدان»، خلال مداخلة عبر الإنترنت عبر شاشة «القاهرة الإخبارية»، إن الأمم المتحدة بجميع منظماتها، بما فيها وكالة الأونروا، إلى جانب معظم المنظمات الإنسانية العاملة في القطاع، حذّرت منذ أشهر طويلة من مؤشرات واضحة تنذر بوقوع المجاعة، إلا أن استمرار الأوضاع على حالها أدى إلى تفاقم الكارثة.

وأوضحت أن السبب الرئيسي في ذلك هو عدم إدخال الكميات الكافية من المواد الإغاثية، مشددة على أن ما يصل إلى القطاع لا يتناسب إطلاقًا مع حجم الاحتياجات الضخمة لسكانه، متابعة: «نحن اليوم أمام ذروة الكارثة الإنسانية، ما يتطلب تدخلاً عاجلاً لإدخال المساعدات، وخاصة المواد الغذائية».

وأشارت إلى أن قطاع غزة يتعرض منذ الثاني من مارس لسياسة تجويع وتعطيش عقب قرار الجانب الإسرائيلي بمنع دخول المساعدات، على الرغم من أن القطاع يحتاج يوميًا ما بين 500 و600 شاحنة مساعدات بشكل منتظم لتلبية الاحتياجات الأساسية للسكان.

وشددت على أن استمرار الحصار وتراجع الإمدادات الإنسانية تسببا في تراكم الأزمات والكوارث، ما أوصل غزة إلى نقطة حرجة تعكس واقعًا مأساويًا وإنسانيًا غير مسبوق.

الأونروا قطاع غزة القاهرة الإخبارية الأمم المتحدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سيارة محمد سيحا بعد حادث سير

حارس مرمى الأهلي يتعرض لحادث سير.. ويعلق: الحمد لله

وزير الصحة

غرق 6 طلاب وإصابة 24 في الإسكندرية

أحمد شوبير

الكيمى كو.. شوبير يرد على هتافات جمهور الزمالك ضد نجله

حالة الطقس

شديد الحرارة رطب نهارا.. موعد انتهاء الموجة الحارة وانخفاض 6 درجات مئوية

محمد النني

زوجة النني الأولى تثير الجدل بتعليق غامض .. ماذا يحدث؟

نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2025

موعد نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2025 .. توضيح عاجل الآن

موعد صرف المرتبات

بالزيادة الجديدة.. موعد صرف مرتبات العاملين بالدولة لشهر أغسطس 2025

حالة الطقس اليوم

أمطار رعدية ورياح مثيرة للأتربة..تحذير هام بشأن طقس الساعات المقبلة

ترشيحاتنا

العمل الصالخ

الأزهر للفتوى: الإنسان لا يدري ما يُدخله الجنة فلا تستصغر عملًا ولا تستعجل ثمرته

محافظ مطروح يشيد بجهود الأزهر الشريف جامعًا وجامعة في خدمة أبناء مطروح

خالد شعيب يشيد بجهود الأزهر الشريف جامعًا وجامعة في خدمة أبناء مطروح

هل يزول الوزر إذا تزوجت المرأة ممن زنى بها

هل يزول الوزر إذا تزوجت المرأة ممن زنى بها؟.. الإفتاء تجيب

بالصور

جيب شيروكي تطلق سيارة هجينة فاخرة بسعر مناسب

جيب شيروكي
جيب شيروكي
جيب شيروكي

إزالة عقار آيل للسقوط بمدينة بلبيس

ازالة
ازالة
ازالة

سيارة هيونداي السيدان القادمة تثير جدلاً واسعًا قبل إطلاقها

هينونداي
هينونداي
هينونداي

جمبسوت لافت.. مي عمر تبهر متابعيها في أحدث ظهور

مي عمر
مي عمر
مي عمر

فيديو

محمد رمضان في لبنان

محمد رمضان: قررت أكمل في طريقي لآخره.. ونيتي مش الاستفزاز

عودة شيرين وحسام حبيب

محاميها يستغيث وطليقها ينفي.. عودة شيرين وحسام حبيب| تفاصيل تُكشف لأول مرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عيسى بيومي

عيسى بيومي يكتب: هل يمكن التحكم في الذكاء الاصطناعي؟

د. محمد بشاري، الأمين العام للمجلس العالمي للمجتمعات المسلمة

د. محمد بشاري يكتب: القاضي الذي حوَّل منصة القضاء إلى مقعد أبٍ رحيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: إثراء وحماية اللغة العربية

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رئيس... يليق بقامة وطن

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أمهات يواجهن الموت كي يحيا أطفالهن

المزيد