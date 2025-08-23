قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
صرف مرتبات أغسطس 2025.. بشرى سارة لـ4.5 مليون موظف خلال ساعات
الطالبات أصررن على نزول البحر .. مفاجأة جديدة في حادث شاطئ أبو تلات
فيلم جديد.. سر ظهور آسر ياسين في حفل ويجز بمهرجان العلمين
وسائل إعلام عبرية: إسرائيل تحقق في احتمال استخدام الحوثيين لصاروخ انشطاري
من أعمالكم سلط عليكم .. شقيق شيرين عبد الوهاب يوجه رسالة غامضة
طلب عاجل من مصر.. إسرائيل تتعمد صناعة المجاعة في غزة والأمم المتحدة تتحرك
ملايين القلوب تدعوا لكي.. سهير جودة تدعم أنغام بعد وعكتها الصحية
بمشاركة مرموش.. مانشستر سيتي يخسر بثنائية من توتنهام بالدوري الإنجليزي
الطريقة الشرعية لدار الإفتاء لمعرفة هلال الشهور الهجرية
إصابة 8 أشخاص أثناء سقوط ميكروباص أسفل الطريق الدائري بالمنيب
ناس مريضة بتروج شائعات.. حسام حبيب لصدي البلد: أنا وشيرين أصدقاء وعمرنا ما هنرجع لبعض| خاص
اعرف سعر الذهب في مصر.. ومفاجأة بشأن عيار 21
رياضة

تعرف على عدد الحضور الجماهيرى لـ مباراة مصر و إثيوبيا

منتخب مصر
منتخب مصر
إسراء أشرف

تم الموافقة على حضور ٥٠ ألف مشجع لمباراة مصر وإثيوبيا المقرر اقامتها في العاشرة مساء الجمعة الموافق ٥ سبتمبر المقبل باستاد القاهرة ، ضمن الجولة السابعة للتصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم ٢٠٢٦ .. ذلك وفق ما تم التنسيق بشأنه مع الجهات المعنية.

و من المقرر أن يتم طرح تذاكر المباراة عبر منظومة تذكرتي وبأسعار مناسبة لإتاحة الفرصة أمام الجماهير للحضور بكثافة، كما تم التنسيق أيضاً لفتح جميع مدرجات الاستاد لاستيعاب الأعداد المقررة من المشجعين.

يأتي ذلك في إطار إيمان الاتحاد المصري لكرة القدم الراسخ بأن الجماهير المصرية تمثل دائمًا الداعم الرئيسي للمنتخب الوطني، وأن حضورهم ومساندتهم في هذه المباراة يعد عنصرًا حاسمًا في مسيرة الفريق نحو التأهل إلى كأس العالم بإذن الله.

