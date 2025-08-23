مصر على موعد مع خسوف كلي نادر للقمر في هذا اليوم

يترقب عشاق الفلك في مصر والعالم العربي ، واحدا من أبرز الأحداث الفلكية خلال عام 2025، حيث يشهد العالم خسوف كليا للقمر يوم الأحد 7 سبتمبر، يتزامن مع اكتمال بدر شهر ربيع الأول لعام 1447 هجريا.

مصر على موعد مع خسوف كلي نادر للقمر

ووفقا لتقرير صادر عن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، سيغطي ظل الأرض نحو 136.2% من سطح القمر، ما يجعله من الخسوفات العميقة المميزة.

وسيشاهد في مختلف محافظات ومدن الجمهورية على امتداد ساعات طويلة، باستثناء مرحلة بداية الخسوف شبه الظلي.

أماكن ومدة المشاهدة

يمتد الخسوف بمراحله كافة لمدة ست ساعات و27 دقيقة تقريبًا، تبدأ بالمرحلة الجزئية ثم تصل إلى الذروة الكلية التي تستمر لنحو ساعة و22 دقيقة.

وسيكون بالإمكان رصده في مناطق واسعة تشمل أوروبا، آسيا، أستراليا، أفريقيا، غرب أمريكا الشمالية، شرق أمريكا الجنوبية، إضافة إلى المحيطات الكبرى والقطبين الشمالي والجنوبي.

مشهد استثنائي بالعين المجردة

من جانبها، أوضحت الجمعية الفلكية بجدة أن القمر سيتدرج في اختفاء ضوءه حتى يتحول إلى اللون الأحمر البرتقالي، في مشهد يمكن متابعته بالعين المجردة دون الحاجة إلى أجهزة خاصة، وإن كانت التلسكوبات والكاميرات الفلكية توفر فرصة لالتقاط صور أكثر دقة وجمالًا.

كسوف جزئي للشمس لاحقًا

ولم يقتصر عام 2025 على هذا الحدث، إذ تشير الحسابات الفلكية إلى وقوع كسوف جزئي للشمس يوم 21 سبتمبر، يُشاهد من أستراليا، القارة القطبية الجنوبية، وعدد من جزر المحيط الهادئ.

ويحدث الكسوف الشمسي عندما يمر القمر بين الأرض والشمس حاجبًا ضوءها كليًا أو جزئيًا.

أهمية الظواهر الفلكية

ويؤكد علماء الفلك أن مثل هذه الظواهر ليست مجرد مشاهد كونية مبهرة، بل لها دور علمي مهم في تحديد بدايات ونهايات الأشهر الهجرية، إذ يعكس الخسوف القمري حركة القمر حول الأرض، بينما يجسد الكسوف الشمسي حركة الأرض حول الشمس.