مصر تطالب المجتمع الدولي بالتدخل بحزم ضد تمادي إسرائيل في غزة والضفة

عرضت فضائية اكسترا نيوز ، خبرا عاجلا حيث أعربت مصر عن بالغ قلقها من التقارير حول حالة المجاعة في قطاع غزة.

وأكدت مصر على وجوب اضطلاع المجتمع الدولي بوضع حد لما يتم ارتكابه من جرائم وانتهاكات سافرة ، والتي من ضمن نتائجها الوضع الإنساني المأساوي في قطاع غزة.

وطالبت مصر المجتمع الدولي بالتدخل بحزم ضد تمادي إسرائيل ، إلى حد وضع قيود على دخول المساعدات الإنسانية والمتوفرة بالفعل والكفيلة بإنهاء المجاعة في أسرع وقت.

كما شددت على مسؤولية المجتمع الدولي، عما آلت إليه الأمور نتيجة انتهاج سياسات مزدوجة المعايير لا تعكس عالمية حقوق الإنسان التي جرى التشدق بها وتسييسها على مدار العقود الماضية.

وثمنت مصر تصريحات أنطونيو جوتيريش سكرتير عام الأمم المتحدة، والتي أكد فيها على أن المجاعة في قطاع غزة هي كارثة من صنع الإنسان وفشل للبشرية.