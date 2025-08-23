بمشاركة مرموش .. مانشستر سيتي يتأخر أمام توتنهام في الشوط الأول

انتهى الشوط الأول من المباراة المثيرة بين مانشستر سيتي وتوتنهام، ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز، بتقدم توتنهام بنتيجة 2-0.

وشهدت تشكيلة السيتي تواجد الدولي المصري عمر مرموش في خط الهجوم إلى جانب إيرلينج هالاند، حيث أظهر مرموش تألقًا كبيرًا وأطلق تصويبة صاروخية في الدقيقة 17، لكن دون ترجمتها لهدف.

وفي الدقيقة 34، وبعد العودة إلى تقنية الفيديو (VAR)، تمكن توتنهام من افتتاح التسجيل عبر جونسون الذي استفاد من هفوة دفاعية للسيتيزنز، مانحًا فريقه هدف التقدم.

وفي الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع للشوط الأول، ضاعف بالينيا النتيجة لصالح توتنهام، ليمنح الضيوف الأفضلية بهدفين نظيفين.

توتنهام يسيطر على المباراة حتى الآن، فيما يحتاج مانشستر سيتي إلى تعديل أوضاعه في الشوط الثاني لاستعادة السيطرة والعودة في النتيجة.