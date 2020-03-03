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ثقافة

إقبال كبير من الطلاب على معرض الكتاب في أبوقرقاص

الثلاثاء 03/مارس/2020 - 02:03 ص
صدى البلد
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جمال الشرقاوي
يواصل قصر ثقافة أبو قرقاص فعاليات معرض الكتاب بمدرسة قاسم أمين الثانوية بأبو قرقاص، الذي شهد إقبالا من الطالبات والمدرسين، وتضمن 200‪كتاب تنوعت ما بين روايات ودواوين شعر وإصدارات الهيئة، ويستمر المعرض حتى 6 مارس الجاري لتلبية إحتياجات الطلبة.

يأتي المعرض فى إطار حرص الهيئة العامة لقصور الثقافة على الوصول بالمنتج الثقافي إلى ربوع المحافظات وتحقيق العدالة الثقافية بفرع ثقافة المنيا بإقليم وسط الصعيد الثقافى.

نظمت مكتبة العمارية الغربية على مدار يومين ورشة رسم عن عيد الأم بمناسبة مع طالبات مدرستى العمارية الغربية الإعدادية، ومدرسة هدى شعراوى الابتدائية للفنانين زيزى على غلاب وناهد محمد عبده، لتدريب الطالبات على كيفية إخراج رسوماتهم وتقديم بعض النصائح والإرشادات الفنية فى الرسم والعمل على تنمية موهبة الرسم لديهم.

أقام بيت ثقافة دلجا محاضرة ثقافية بعنوان "القصة" حاضرها  حمدي محمد وذلك بمدرسة الفصل الواحد، وتحدث عن القصة وهى نوع من أنواع الأدب والقصة أنواع منها قصة قصيرة وقصة عامة وكيفية كتابة القصة ومما تتكون فالقصة سرد واقعي أو خيالي لأفعال قد يكون نثرا أو شعرا يقصد به إثارة الاهتمام والإمتاع أو تثقيف السامعين أو القراء، وما هى الحبكة وعناصر القصة، كما قدمت فرقة الموسيقى العربية لقصر ثقافة المنيا عرض فنى ومجموعة من الأغانى للزمن الجميل مع المايسترو أحمد الدسوقى.
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