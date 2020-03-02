10 عائدين من إيران.. البحرين تعلن عن خروج 12 شخصا من الحجر الصحي الاحترازي

أعلنت وزارة الصحة البحرينية خروج 12 شخصا من الحجر الصحي الاحترازي بعد استكمالهم لفترة الحجر اللازمة لهم لمدة 14 يوما، واجراء كافة الفحوصات المخبرية لهم والتأكد من سلامتهم وخلوهم من فيروس كورونا (كوفيد 19).





وأفادت الوزارة أن 12 شخصا تم إخراجهم من الحجر الصحي الاحترازي وهم من ضمن العائدين من إيران ومن الدول الموبوءة، 10 منهم من المواطنين البحرينيين العائدين من إيران، و2 منهم عائدين من الصين، أحدهما مواطن بحريني والآخر صيني الجنسية، مؤكدة أن جميع الحالات الموجودة في مركز الحجر الصحي، تتم متابعتها بصورة مستمرة تحت إشراف طاقم طبي متخصص، وتقديم الرعاية اللازمة لهم للتأكد من سلامتهم، حفاظا على صحتهم وصحة الجميع.





وأكدت الوزارة حرصها على تنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية في مراكز الحجر الصحي بحسب المعايير الدولية التي أوصت بها منظمة الصحة العالمية، ومتابعة تطبيق جميع الإجراءات المتبعة لمكافحة انتشار الفيروس في المملكة بما يحفظ صحة وسلامة الجميع.





وشددت وزارة الصحة على استمرارها في جدولة الفحص لمعاينة جميع المواطنين والمقيمين الذين عادوا من إيران والدول الموبوءة خلال شهر فبراير الماضي، عن طريق وحدات الفحص المتنقلة، والمجهزة وفق المعايير الطبية المعتمدة، وإجراء الفحوصات اللازمة لهم في مناطق سكنهم من قبل فريق طبي مختص وذلك بأخذ العينة للتأكد من سلامتهم وعدم إصابتهم بالفيروس.





وجددت الوزارة دعوتها للمواطنين والمقيمين ممن زار إيران والدول الموبوءة بضرورة التسجيل الإلكتروني عبر الرابط www.moh.gov.bh/444، أو الاتصال على الرقم 444، لجدولة موعد الفحص لهم، واتباع التعليمات التي ستعطى لهم من قبل الفريق الطبي، مع ضرورة تجنب الاختلاط بالآخرين لتجنب نشرهم للفيروس لعائلاتهم وللمجتمع في حال إصابتهم به.





يذكر أن وزارة الصحة البحرينية تقوم بتزويد كافة المواطنين ممن تم فحصهم بالإرشادات التوعوية لضمان سلامتهم، ومنحهم إجازة طبية مدفوعة الأجر لمدة 14 يوما، ومتابعتهم من قبل فريق طبي مختص لضمان صحتهم مع التأكيد عليهم بضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية الوقائية المتمثلة في الحجر المنزلي لمدة 14 يوما.